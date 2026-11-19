Am 22. November feiert eine neue "Ariadne auf Naxos" an der Wiener Staatsoper Premiere. Dafür kommt es zur ersten Zusammenarbeit von Barrie Kosky und Franz Welser-Möst sowie zum Haus-Debüt von Andrea Eckert.

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Am 25. November wird Star-Dirigent Franz Welser-Möst zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt. Als Einstimmung liefert er schon am Sonntag (22.November) eine neue "Ariadne auf Naxos" In seiner ersten Zusammenarbeit mit Barrie Kosky wird die Handlung des Richard-Strauss-Klassikers in die Wiener Villa Beer verlegt: "Tatsächlich gelang es Strauss in diesem Werk auf faszinierende Weise, der skurrilen Aufgabenstellung des fiktiven "reichsten Mannes von Wien", ein komisches und ein trauriges Stück gleichzeitig aufzuführen, zu entsprechen," so Welser Möst.

Ewiger Opern-Klassiker: "Ariadne auf Naxos" © Wiener Staatsoper Marcel Urlaub

In "Ariadne auf Naxos", bei der Golda Schultz ihr internationales Rollendebüt als Primadonna/Ariadne feiert und Daniel Behle erstmals an der Wiener Staatsoper den Tenor/Bacchus gibt, wird im Palast eines Wiener Neureichen die geplante Aufführung seiner Opera seria mit der Tanzmaskerade einer italienischen Komödientruppe zusammengelegt.

Golda Schultz und Daniel Behle in "Ariadne auf Naxos" © Wiener Staatsoper Marcel Urlaub

Dabei trifft sich eine Gesellschaft, in der sich das wohlhabende Bürgertum mit Künstlerinnen und Künstlern der Oper und der Operette umgibt – ein Ort, an dem Kunst und Society, Ernst und Unterhaltung, große Oper und leichte Muse selbstverständlich ineinandergreifen. Als Haushofmeisterin debütiert dabei Andrea Eckert.

"Ariadne auf Naxos" zeigt reges Treiben in der Wiener Villa Beer. © Wiener Staatsoper Marcel Urlaub

Die Vorstellung am 25. November 2026 wird ab 19.00 Uhr live in Radio Ö1 ausgestrahlt. Die Vorstellung am 28. November 2026 wird live auf der Streaming-Plattform der Wiener Staatsoper übertragen