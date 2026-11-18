Hochkarätige Besetzung, bewegliche Bühnenelemente und Live-Action sollen das Publikum zwei Stunden lang mit "Drive" in den Bann ziehen

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Giuseppe Verdis "Rigoletto" steht im Sommer 2027 am Spielplan der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Die Inszenierung der "unfassbaren, dramatischen Liebesgeschichte" wird "ganz bombastisch", versprach Intendant Daniel Serafin vor Medien am Mittwoch in Wien. Neben einer hochkarätigen Besetzung darf sich das Publikum im Burgenland "große Szenarien" mit beweglichen Bühnenelementen, Feuer, Wasser, Nebel und Live-Action erwarten, sagte Bühnenbildner Thaddeus Strassberger.

Serafin setzt auch im kommenden Jahr auf sein "bewährtes Team" mit Kostümbildner Giuseppe Palella, Dirigent Valerio Galli und Strassberger. Letzterer ließ sich von der historischen Kassettendecke im Palazzo Ducale in Mantua inspirieren, erzählte er. Diese ziert ein Labyrinth mit dem Wahlspruch "Vielleicht ja, vielleicht nein". "Das Spannungsfeld aus Unsicherheit, Zerfall und Schicksal durchzieht die gesamte Inszenierung", hieß es. Für die monumentale Kulisse mit Gebäuden und Brücken bedeutet das: Wege führen ins Nichts, Räume verändern sich ständig, nichts soll sein, wie es zunächst scheint.

Katharina Reise und Daniel Serafin © Andreas Tischler / Vienna Press

Zwei Stunden mit Drive

"Bei Oper in Margarethen muss man immer in großen Bildern denken", so Strassberger. Da sich dort das Orchester nicht direkt vor der Bühne befindet, ist das Publikum näher am Geschehen als in einem Theater. "Die Oper ist mit zwei Stunden kurz, der Drive ist wichtig", sagte der Bühnenexperte. "Es wird keine Momente geben, um sich zurückzulehnen." Hebeelemente, Spezialeffekte, Flammen, LED-Screens, Wasser, geheimnisvolle Wesen und "aufwendig choreografierte Live-Action" sollen Besucherinnen und Besucher in Rigolettos Labyrinth aus Macht und Täuschung hineinziehen." "Aber es gibt auch wirklich intime Momente", betonte Strassberger.

"Rigoletto" in der ursprünglichen Zeit zu zeigen, sei für ihn als Kostümdesigner "ein Traum", sagte Palella. Die Hauptfiguren kleidet er in klassisch inspirierte höfische Gewänder mit metallischen Oberflächen von "besonderer Strahlkraft". Hinter dem Glanz sollen Spuren des Verfalls sichtbar sein. Rigoletto selbst trägt laut Palellas Entwurf die prunkvolle Maske seiner Rolle als Hofnarr, darunter aber beinahe zerfallene Kleidung - was seine innere Zerrissenheit und die moralisch verkommene Welt, in der er lebt, widerspiegeln soll. Die Wahl der Materialien sei wichtig: "Wenn die Akteure etwa ins Wasser springen, muss die Kleidung am nächsten Tag trocken sein", führte Palella aus.

Daniel Serafin © Andreas Tischler / Vienna Press

Ein Ass im Ärmel und ein lang gehegter Wunsch

Wie bei "Carmen" und "Tosca", zu der im vergangenen Jahr 90.000 Zuseherinnen und Zuseher strömten, was "zwei weitere zusätzliche Aufführungen" bedingte, wie Rico Gilda von der Esterhazy Privatstiftung ausführte, übernimmt der Italiener Galli das Dirigat des Piedra Festivalorchesters und des Philharmonia Chors Wien. Den Part von Rigoletto singen Federico Longhi, Franco Vasallo und Hansung Yoo. In die Rolle des Duca von Mantua schlüpfen Pavel Kolgatin, Brian Michael Moore und ein vorerst nicht genanntes Ass, das man noch im Ärmel habe (Serafin). Für die Figur der Gilda konnte der Intendant Florina Ilie, Alexandra Nowakowski und - "ein lang gehegter Wunsch" Serafins- erstmals in Margarethen Ruth Inietsa verpflichten.