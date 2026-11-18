Eine neue sechsteilige Dokumentationsserie beleuchtet die private und geschäftliche Welt von Modedesigner Philipp Plein. Im Fokus stehen sein internationales Mode-Imperium sowie die Herausforderungen als vierfacher Vater.

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Mit rund 100 Geschäften weltweit, einem Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro und Immobilien rund um den Globus hat sich Philipp Plein ein Multimillionen-Dollar-Modeimperium aufgebaut. Zwischen internationalen Modenschauen, Millionendeals und Windeln wechselt der Unternehmer ständig zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten: dem glamourösen Business und dem unvorhersehbaren Familienalltag mit seiner Partnerin Andreea und seinen vier Kindern.

Großprojekt für die Filmfestspiele

Während Philipp sein internationales Team mit seinem Ehrgeiz und seinen kompromisslosen Standards an die Grenzen bringt, treibt er sein nächstes Projekt voran: Rechtzeitig zu den Filmfestspielen in Cannes müssen ein neuer Swimmingpool, ein Poolhaus sowie eine 13 Meter hohe Statue fertiggestellt werden. Das Ziel ist ein Spektakel, das Mode, Unterhaltung und Inszenierung miteinander verbindet.

Video zum Thema Philipp Plein TV-Trailer © Amazon Prime

Schicksalsschlag und ehrliche Worte

Abseits der Geschäftswelt wird der Unternehmer jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, die er nicht kontrollieren kann. Seine Partnerin Andreea kämpft mit lebensbedrohlichen Komplikationen nach einer früheren Schönheitsoperation. In diesen Momenten zeigt sich eine andere Seite des Designers: ein Mann, der sich tief um die Menschen sorgt, die er liebt.

Unzertrennliche Bindung zur Mutter

Im Zentrum der sechs Episoden steht zudem seine Mutter Hanne, die kein Blatt vor den Mund nimmt und findet, dass ihr Sohn das Wort "Nein" viel zu selten hört. Obwohl sie nicht immer mit seinen Entscheidungen einverstanden ist und die beiden regelmäßig aneinandergeraten, ist ihre Bindung unzertrennlich.

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Die Doku-Serie zeichnet damit ein Bild des Mannes hinter der globalen Marke – geprägt von außergewöhnlichem Luxus, Vaterschaft, persönlichen Kämpfen und emotionalen Momenten. Ab Freitag ist "PLEIN – FAMILY. BUSINESS. DREAMS." bei Prime Video im Stream verfügbar.