"Bunte" deckt nun die Hintergründe der Trennung auf.

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Wie die "Bild"-Zeitung zuerst berichtete, haben sich Welttorhüter Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika getrennt.

Das Beziehungs-Aus folgt nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes Ende August. Die beiden hatten im März 2024 ihren ersten Sohn Luca bekommen, bevor das Paar nun getrennte Wege geht.

Anika mit ihrer Mama - von den Eltern erhält sie jetzt viel Unterstützung © Getty Images

Ehe-Aus nach der Geburt

Die aktuelle Situation bringt für die Familie gravierende räumliche Veränderungen mit sich:

Familiäre Umstände: Nur kurz nach der Ankunft des zweiten Kindes zerbrach die Partnerschaft des Paares.

Räumliche Trennung: Der Sportler ist bereits aus dem Haus am Tegernsee ausgezogen, übernimmt aber weiterhin Aufgaben und bringt den älteren Sohn zur Kinderbetreuung.

Geplanter Umzug: Nach Informationen von Bunte sieht sich die 26-Jährige nach einem neuen Zuhause in Grünwald um, um näher bei ihren Freundinnen in München zu sein.

Veränderungen am gemeinsamen Wohnort

Das Anwesen am Tegernsee hatte der Fußballer seinerzeit noch während einer früheren Beziehung errichten lassen, während seine bisherige Partnerin dort vorerst mit den beiden Kindern verbleibt.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Bewegende Worte im Netz

Über ihre emotionale Belastung gab die zweifache Mutter kurz nach dem Bekanntwerden der Trennung in einer Instagram-Story Auskunft. Sie teilte einen Beitrag über seelische Heilung mit folgenden Zeilen: "Meine Welt bricht gerade auseinander. Ich bin erschöpft, überfordert und trage viel zu viel. Ich habe ständig Angst. Mein Nervensystem ist komplett am Limit. Ich fühle mich einsam, sogar unter Menschen. Ich kämpfe mehr, als andere sehen. Ich bin emotional leer und möchte einfach für eine Weile verschwinden."

Das Zitat versah sie mit dem Symbol eines gebrochenen Herzens.