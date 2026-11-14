Ehe-Aus: Manuel Neuer ist bereits ausgezogen

Gerade erst krönte der zweite Sohn das Familienglück, nun folgt das Ehe-Aus: Bayern-Kapitän Manuel Neuer (40) und seine Frau Anika (26) haben sich getrennt – und der Torwart ist bereits ausgezogen.

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Die Ehe zwischen dem 40-jährigen Fußballprofi Manuel Neuer und seiner 26-jährigen Frau Anika ist zerbrochen. Besonders bitter: Erst Ende August brachte sie den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt, kurz darauf folgte das Aus.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung nun berichtet, hat Neuer die gemeinsame Villa am Tegernsee bereits verlassen, während Anika mit den beiden Buben vorerst dort wohnen bleibt. Ob sie sich ein neues Zuhause sucht, ist laut ihrem Umfeld noch offen – fest steht nur, dass sie in der Region bleiben möchte, da sie dort als Pilates-Trainerin.

Drei Frauen, drei Brüche

Auf dem Platz gilt Neuer als kompromissloser Macher, privat gibt sich der deutsche Nationaltormann ruhig und zurückhaltend. Dennoch blickt er auf eine bewegte Liebesbiografie zurück, in der drei große Beziehungen scheiterten.

Seine erste große Liebe war die Allgäuerin Kathrin Gilch (44). Von 2009 bis 2014 begleitete sie seinen Aufstieg vom Schalke-Keeper zur deutschen Nummer eins und feierte im Sommer 2014 in Brasilien den WM-Titel gegen Argentinien mit ihm. Wenige Monate später folgte die Trennung, weil sich Neuer neu verliebt hatte. Gilch, die heute einen Friseursalon in München-Schwabing führt, sagte später: "Manuel war damals der Mann meines Lebens."

Erste Ehe hielt kurz

Danach trat die Berliner Dressurreiterin Nina Weiss (33) in sein Leben. 2017 heirateten die beiden, doch das Glück hielt nicht lang: Ende 2020 war die Ehe bereits wieder geschieden. Lange blieb Neuer nicht allein – noch im selben Jahr wurde seine Beziehung zur ehemaligen Handballerin Anika Bissel bekannt, die er über Instagram kennengelernt haben soll.

Traumhochzeit und zweifaches Vaterglück

Mit der rund 14 Jahre jüngeren Sportlerin gründete Neuer eine Familie: Im November 2023 heirateten sie heimlich am Tegernsee, im März 2024 kam Sohn Luca zur Welt. Im Juli 2025 folgte ein großes Hochzeitsfest auf Schloss Freudenstein bei Eppan in Südtirol.

Noch im Juni 2026 feuerte die hochschwangere Anika ihren Mann gemeinsam mit Luca und ihrer Schwiegermutter beim WM-Spiel gegen Ecuador in New York an. Wenige Wochen nach der Geburt des zweiten Sohnes im August ist nun auch diese dritte große Liebesgeschichte des Bayern-Stars zu Ende.