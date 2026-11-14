Bis zu 1.400 Euro vom Finanzamt: SO geht der SV-Bonus

Teilzeitkräfte, Lehrlinge, Praktikanten sowie Pensionisten mit kleinen Bezügen können sich über den Lohnsteuerausgleich einiges zurückholen.

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Beim sogenannten SV-Bonus (Negativsteuer) handelt es sich um eine gesetzliche Steuergutschrift für Personen mit geringem Einkommen in Österreich, die über die Arbeitnehmerveranlagung (Lohnsteuerausgleich) ausgezahlt wird.

Wer so wenig verdient, dass keine oder kaum Lohnsteuer anfällt, erhält auf diesem Weg einen Teil der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge direkt vom Finanzamt auf das Konto überwiesen, informiert das Portal "finanz.at".

Die Gutschrift wird im Zuge des Steuerausgleichs über FinanzOnline berechnet und überwiesen. Liegen dem Finanzamt alle Daten vor und wurde bis Ende Juni kein eigener Antrag gestellt, erfolgt die Auszahlung in vielen Fällen automatisch.

Wer Geld vom Staat bekommt

Hier muss man zwischen Arbeitnehmern und Pensionisten unterscheiden.

Voller SV-Bonus (Negativsteuer + voller Zuschlag) bei Arbeitnehmern: Bis zu einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 19.424 Euro (für das Jahr 2025) bzw. 19.761 Euro (für das Jahr 2026) steht der volle Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag zu.

Um wirklich die vollen 1.398 Euro (2025) bzw. 1.554 Euro (2026) zu bekommen, muss man einerseits genug SV-Beiträge eingezahlt haben, andererseits aber noch keine Lohnsteuer zahlen (Steuerfreigrenze: 13.308 Euro bzw. 13.539 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen, plus Absetzbeträge) und Anspruch auf das Pendlerpauschale haben. Ohne Pendlerpauschale winken immer noch starke 1.277 Euro.

Verdient man dagegen mehr und zahlt bereits Lohnsteuer, schmilzt der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag gleichmäßig ab und fällt erst ab einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 29.743 Euro (2025) bzw. 30.259 Euro (2026) komplett auf null. Das entspricht grob einem Monatsbrutto von rund 2.450 bis 2.500 Euro (14-mal).

Bei Pensionisten dagegen gilt: Die rechnerische Einkommensteuer muss unter null liegen (man zahlt also keine Lohnsteuer auf die Pension) und es besteht Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag. Einkommensgrenzen: In der Praxis fällt bis zu einer Bruttopension von rund 1.450 bis 1.500 Euro monatlich (14-mal) keine Lohnsteuer an, wodurch der SV-Bonus – 80 Prozent der SV-Beiträge, maximal 710 Euro für 2025 bzw. 723 Euro für 2026 – greift.