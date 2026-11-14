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Mega-Strafe

Private Fotos benutzt: Meta muss 800 Millionen zahlen

TF
von
Meta geht gegen Belästigung in virtueller Welt vor
© Getty
Weil der Konzern heimlich in den privaten Foto-Galerien von Android-Nutzern unterwegs war, brummte die italienische Datenschutzbehörde dem Facebook-Mutterkonzern jetzt eine Rekordstrafe von 805 Millionen Euro auf.
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Der Vorwurf hat es in sich: Ohne die Nutzer zu fragen oder auch nur vorzuwarnen, griff eine Funktion in der Facebook-App einfach auf private Bilder und Videos auf den Smartphones zu. Der Grund: Die App wollte den Usern automatisch eigene Schnappschüsse zum Posten vorschlagen.

Die italienische Datenschutzbehörde hat jetzt deswegen gegen den Facebook-Betreiber Meta Platforms eine Geldstrafe in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt.

Das hat jetzt teure Konsequenzen

Der Zugriff erfolgte den Angaben zufolge über eine Funktion der Facebook-App. Diese schlug den Nutzern Inhalte aus ihren persönlichen Galerien vor, die sie veröffentlichen könnten. Meta hat nun 60 Tage Zeit, die Funktion standardmäßig zu deaktivieren und die Zustimmung der Nutzer separat einzuholen. Die verhängte Strafe entspricht der Behörde zufolge etwa 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns.

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Die im Jahr 2025 eingeleitete Untersuchung umfasste nicht die mögliche Nutzung der Inhalte zum Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI). Meta hatte der Behörde zufolge eine solche Praxis bestritten. Die Datenschützer behielten sich jedoch vor, eine im Jahr 2026 eingeführte neue Funktion separat zu prüfen, die die Verarbeitung von Galerie-Inhalten in der Cloud ermöglicht.

Rekordstrafe aus Italien

Laut Berichten von POLITICO handelt es sich bei den 805 Millionen Euro um die höchste Strafe, die die italienische Datenschutzbehörde (Garante) jemals verhängt hat.

Im gesamten EU-Raum gab es bereits eine noch höhere Strafe. Im Mai 2023 verhängte die irische Datenschutzbehörde ein DSGVO-Bußgeld von 1,2 Milliarden Euro gegen Meta wegen unerlaubter Datenübermittlung in die USA.

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