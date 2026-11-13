Microsoft-Ausfall kostet 6,3 Milliarden Euro

Microsoft kämpft mit massiven Problemen bei Outlook, Microsoft 365 und dem KI-Assistenten Copilot. Millionen Nutzer sind von Einschränkungen betroffen, auch große Unternehmen wie Siemens und Volkswagen melden Schwierigkeiten. Eine erste Schätzung beziffert den möglichen wirtschaftlichen Schaden auf mehr als sechs Milliarden Euro.

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Am Freitagmorgen schnellten die Meldungen beim Störungsportal "Downdetector" zeitweise auf rund 46.000 hoch. Besonders häufig berichteten Nutzer von Problemen mit Outlook und Microsoft 365. E-Mails kamen verspätet an, Kalender funktionierten nicht richtig und auch Copilot machte Schwierigkeiten.

Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf die US-Denkfabrik "Anderson Economic Group" berichtet, könnten sich die wirtschaftlichen Verluste auf mehr als sieben Milliarden Dollar summieren. Das entspricht rund 6,3 Milliarden Euro. Millionen Beschäftigte könnten durch die Störung an ihrer Arbeit gehindert worden sein.

Siemens, VW und Telekom kämpfen mit Problemen

Auch zahlreiche große Unternehmen spürten die Auswirkungen. Bei Siemens kam es nach Unternehmensangaben zu Verzögerungen in der Kommunikation mit den Teams. Volkswagen meldete ebenfalls Probleme mit Microsoft 365 und steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit dem Konzern.

Weitere Unternehmen waren ebenfalls betroffen:

Fraport: Der Flug- und Terminalbetrieb am Frankfurter Flughafen lief stabil. Probleme gab es lediglich bei administrativen Tätigkeiten.

Der Flug- und Terminalbetrieb am Frankfurter Flughafen lief stabil. Probleme gab es lediglich bei administrativen Tätigkeiten. Lufthansa: Keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Deutsche Bahn: Der Bahnbetrieb lief weiter, vereinzelt wurden Fahrplanänderungen wegen der E-Mail-Probleme verspätet übermittelt.

Der Bahnbetrieb lief weiter, vereinzelt wurden Fahrplanänderungen wegen der E-Mail-Probleme verspätet übermittelt. Eon: Einschränkungen bei E-Mails, die Stromnetze waren nicht betroffen.

Einschränkungen bei E-Mails, die Stromnetze waren nicht betroffen. Telekom: Probleme beim E-Mail-Verkehr, die Netze liefen laut Unternehmen einwandfrei.

Auch für österreichische Unternehmen ist die weltweite Störung relevant: Zahlreiche Betriebe nutzen Outlook und Microsoft 365 für ihre tägliche Kommunikation und Arbeitsabläufe. Konkrete Ausfälle bei heimischen Großunternehmen wurden zunächst nicht bekannt.

IT-Experte warnt vor dramatischen Folgen

Wie abhängig Unternehmen inzwischen von wenigen großen Technologiekonzernen sind, zeigt auch das Interview mit dem Wiener IT-Experten Rüdiger Linhart. Der Spartenobmann-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Wien bestätigt, dass neben E-Mails und Kalendern auch Teams, Videokonferenzen, Bestellungen und SharePoint von den Problemen betroffen waren.

Wie abhängig Unternehmen inzwischen von wenigen großen Technologiekonzernen sind, zeigt auch das Oe24-Interview mit dem Wiener IT-Experten Rüdiger Linhart. © Rüdiger Linhart (C) Foto Weinwurm

"Da sieht man mal, wie abhängig wir mittlerweile alle von einzelnen, wenigen Betreibern sind", erklärt Linhart gegenüber oe24. Besonders heftig sei der Ausfall in Australien gewesen. Dort seien sogar Regierungsstellen und kritische Infrastruktur betroffen gewesen.

"Es sollte ein Aufruf sein, mehr für unsere digitale Souveränität zu tun, denn ein Ausfall eines einzigen Betreibers hat dramatische Konsequenzen", warnt der IT-Experte.

KI könnte Ausfälle häufiger machen

Auch künstliche Intelligenz könnte die Situation künftig verschärfen. Linhart erwartet zwar nicht unbedingt schwerwiegendere Ausfälle, hält sie aber für häufiger. KI ermögliche es, Prozesse in höherer Geschwindigkeit und gleichzeitig in großem Umfang auszuführen – etwa wenn Tausende KI-Agenten parallel arbeiten.

Unternehmen sollten sich deshalb besser auf mögliche Störungen vorbereiten. Linharts Empfehlung: Unternehmer sollten frühzeitig mit ihrem IT-Berater Alternativlösungen und Ausweichprozesse entwickeln. Denn wenn zentrale Dienste ausfallen, müsse rasch auf andere Kommunikations- und Arbeitswege umgestellt werden können.

Bis zu 725 Millionen Euro täglich?

Die Anderson Economic Group hält sogar weitere finanzielle Folgen für möglich. Theoretisch könnte Microsoft Kunden rund 725 Millionen Euro pro Tag an anteiligen Abo-Gebühren zurückzahlen müssen. Dabei handelt es sich um eine mögliche Berechnung und nicht um bereits feststehende Rückerstattungen.