Darum ging die Luxus-Jacht Bayesian wirklich unter

Die 2024 vor Palermo gesunkene Segeljacht Bayesian ist nach Einschätzung der Sachverständigen offenbar aufgrund von Fehlern der Besatzung und nicht wegen eines Konstruktionsfehlers untergegangen

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Das berichteten italienische Medien am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse des Gutachtens, das noch im November vorgelegt werden soll. Die Jacht war in der Nacht auf den 19. August 2024 vor dem Hafen von Porticello bei Palermo verunglückt.

Sieben Menschen kamen ums Leben, darunter der britische Unternehmer und Jachtbesitzer Mike Lynch. Im Zusammenhang mit dem Unglück wird gegen drei Besatzungsmitglieder ermittelt - gegen den Kapitän, den Maschinisten und den diensthabenden Matrosen Matthew Griffiths. Neben Mike Lynch starben seine Tochter Hannah, der Bordkoch Recaldo Thomas, das Ehepaar Jonathan und Judy Bloomer sowie Chris und Neda Morvillo.

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Luxusjacht seitlich von extrem starken Windböen getroffen

Die Sachverständigen haben den Ablauf der Unglücksnacht rekonstruiert. Demnach wurde die Luxusjacht seitlich von extrem starken Windböen getroffen und geriet in eine kritische Schräglage. Der Neigungswinkel soll dabei so groß gewesen sein, dass sich das Schiff nicht mehr selbstständig aufrichten konnte. Als mögliche begünstigende Faktoren nennen die Gutachter den außergewöhnlich hohen, 75 Meter langen Mast sowie den Schwertkiel, der zum Zeitpunkt des Unglücks nicht vollständig ausgefahren gewesen sein soll.

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Die britische Marine Accident Investigation Branch (MAIB) hatte in ihrer bisherigen Untersuchung technische beziehungsweise konstruktionsbedingte Faktoren der Jacht als Ursache für den Untergang in den Mittelpunkt gestellt. Damit stehen sich unterschiedliche Bewertungen gegenüber.

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Das vollständige Gutachten soll bis Ende November vorliegen. Anschließend wird Staatsanwalt Angelo Vittorio Cavallo über die weiteren Schritte entscheiden. Die Ermittlungen könnten nach derzeitiger Einschätzung bis Dezember abgeschlossen werden.