Notarzt-Alarm im Waldviertel: Hergovich sagt NEIN! zu Schließungen

SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich stellt sich gegen die Schließung der elf Notarztstandorte am 1. April 2027. Ohne gleichwertigen Ersatz läuft nichts.

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Vor dem Tourstopp der NÖ-Plan-Gesundheitstour in Raabs fordert Landesrat Sven Hergovich (SPÖ), das Projekt "NEF 141 Raabs" fortzuführen. Das Modell gibt es seit rund 20 Jahren. Es verbindet Notarzt, hausärztlichen Nachtdienst und ärztliche Nachtversorgung im Pflegezentrum.

Hergovich zu Notarztstandort Raabs: Bewährte Versorgung als Modellprojekt fortführen. © SPÖ NÖ

"In Raabs zeigen erfahrene Allgemeinmediziner mit Notarztausbildung, wie wohnortnahe Versorgung in dünn besiedelten Regionen funktioniert", sagt Hergovich. Damit schließt sich eine wichtige Lücke im nördlichen Waldviertel. Das Modell soll gemeinsam mit Land, Einsatzorganisationen und Ärzten weiterentwickelt und transparent evaluiert werden.

Kein Standort zu

Bei den Schließungsplänen bleibt Hergovich hart: "Eine Schließung am 1. April 2027 ist nicht möglich – weder in Raabs noch an den zehn anderen Notarztstandorten." Kein Standort darf zusperren, bevor ein mindestens gleichwertiger Ersatz einsatzbereit ist. "Ankündigungen reichen nicht. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass im Notfall rechtzeitig Hilfe kommt. Sicherheit geht vor Schnelligkeit."

Heute, 13. November, um 19 Uhr diskutiert Hergovich im JUFA Hotel Waldviertel in Raabs, Hamerlingstraße 8, mit Notarzt Dr. Tarik Farahat. Hergovich ist dieser Tage auch an weiteren Orten in Niederösterreich unterwegs - nähere Informationen dazu finden sich unter noetigfuernoe.at/tour -, wo Bürger befürchten, dass "ihr Notarztstandort" zugesperrt wird. oe24 wird Hergovich weiter begleiten.