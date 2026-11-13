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Großes Problem

In NÖ-Gefängnissen fehlen 200 Justizwache-Posten

Online Redaktion
von
Justizwache Österreich
© Bundeskanzleramt Österreich
Wer sorgt für Sicherheit hinter Gittern? Der NÖAAB vermisst konkrete Pläne für die Justizwache und fordert vom Ministerium eine Personal-Offensive.
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Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) fordert von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) konkrete Maßnahmen gegen den akuten Personalmangel in den NÖ-Gefängnissen. Aktuell gebe es dort 200 Justizwachebedienstete zu wenig. Zwar hatte die Ministerin im ZIB2-Interview am Mittwoch zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte angekündigt, von einer Aufrüstung der Justizwache war allerdings keine Rede.

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"Hat die Justizministerin auf die Justizwache vergessen oder gibt es tatsächlich keine konkreten Pläne, um die personellen Probleme in unseren Justizanstalten endlich in den Griff zu bekommen? Zusätzliche Planstellen für Richter und Staatsanwälte sind zweifellos notwendig. Aber eine funktionierende Justiz braucht auch ausreichend Justizwachebedienstete. Ohne sie kann der Betrieb in unseren Justizanstalten nicht aufrechterhalten werden", betont NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Fehlendes Personal, steigender Arbeitsdruck und immer mehr Dokumentationsaufgaben würden den Dienst zunehmend schwieriger gestalten. Zur Info: In Niederösterreich stehen derzeit 980 Justizwachebedienstete 3.500 Insassen gegenüber. Vor diesem Hintergrund verlangt der NÖAAB konkret einen Personalplan, schnellere Ausbildungswege, zusätzliche Planstellen und spürbare Entlastungen.

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