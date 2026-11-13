Familienland*Stars in Niederösterreich gesucht

Aus den zahlreichen Bewerbungen hat eine Jury 24 Initiativen für die nächste Runde ausgewählt. Nun ist die Bevölkerung gefragt: Bis einschließlich 25. November können Interessierte online für ihre Favoriten stimmen.

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Im Rahmen der Familienland*Stars wird heuer erstmals die Auszeichnung in der Kategorie "Familienfreundliche Initiativen" vergeben. Das Interesse war groß: Rund 90 Projekte aus unterschiedlichen Regionen des Bundeslandes wurden eingereicht. Sie alle verfolgen das Ziel, Familien im Alltag zu entlasten, zu begleiten und auf kommunaler Ebene gezielt zu unterstützen. Aus den zahlreichen Bewerbungen hat eine Jury 24 Initiativen für die nächste Runde ausgewählt. Nun ist die Bevölkerung gefragt: Bis einschließlich 25. November können Interessierte online unter www.familienland.at/abstimmung für ihre Favoriten stimmen.

"Ich freue mich über die Vielzahl an eingereichten Projekten, die Familien in ganz Niederösterreich aktiv und direkt unterstützen. Welche Initiativen schließlich die ersten Plätze belegen werden, entscheidet neben einer ausgewählten Jury auch das Online-Voting, bei dem Sie alle herzlich eingeladen sind, Ihre Stimme für Ihr Lieblingsprojekt abzugeben", erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Mit den Familienland*Stars möchte die Familienland Niederösterreich GmbH beispielgebende Ideen und Projekte würdigen, die das Leben von Familien bereichern und die Familienfreundlichkeit im Land nachhaltig stärken. Die drei bestgereihten Initiativen jeder Kategorie dürfen sich über den Familienland-Preis sowie attraktive finanzielle Auszeichnungen freuen.