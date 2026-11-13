Black Friday: Calvin Klein Boxershorts im 3er-Pack für 25 Euro

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Gute Basics kann man nie genug haben – vor allem, wenn sie von Calvin Klein kommen! Passend zum Early Black Friday gibt es die beliebten Boxershorts der Kultmarke jetzt bei Amazon im Angebot. Wer seinen Kleiderschrank auffrischen oder schon ein praktisches Weihnachtsgeschenk besorgen möchte, sollte sich diesen Deal genauer ansehen.

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Die Calvin Klein Low Rise Trunks im praktischen 3er-Pack gehören zu den absoluten Klassikern unter den Herren-Boxershorts. Mit ihrem modernen, körpernahen Schnitt und dem charakteristischen Calvin-Klein-Bund verbinden sie zeitloses Design mit angenehmem Tragekomfort.

Calvin Klein zum Early Black Friday sichern

Ob im Alltag, beim Sport oder unter der Lieblingsjeans – die Boxershorts überzeugen mit ihrer bequemen Passform und dem elastischen Material, das sich angenehm an den Körper anschmiegt. Dank des niedrigen Bundes sitzen die Trunks modern und bequem.

© Calvin Klein

Beliebte Markenunterwäsche zum Aktionspreis

Gerade bei hochwertiger Markenunterwäsche lohnt es sich, auf Angebote zu achten. Der Early Black Friday bietet eine gute Gelegenheit, sich mit neuen Basics einzudecken, ohne dafür den regulären Preis zahlen zu müssen.

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