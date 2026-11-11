Singles Day: Der neue Dyson Airwrap ist heute um 31% reduziert

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Beauty-Fans aufgepasst! Wer schon länger mit dem Dyson Airwrap liebäugelt, sollte sich diesen Deal unbedingt genauer ansehen. Zum Singles Day gibt es den beliebten Multistyler bei Amazon mit satten 31 Prozent Rabatt. Für alle, die sich das luxuriöse Styling-Tool schon lange wünschen, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen sein.

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Es gibt Beauty-Produkte, die gefühlt auf jeder Wunschliste stehen – und der Dyson Airwrap gehört definitiv dazu. Ob voluminöse Blowouts, schwungvolle Locken oder ein glattes, glänzendes Finish: Das Styling-Tool hat sich längst einen festen Platz in der Beauty-Welt gesichert. Der einzige Haken? Der stolze Preis.

Doch genau deshalb ist dieser Singles-Day-Deal so spannend: Der Dyson Airwrap i.d. in der wunderschönen Farbe Ceramic Pink ist heute um 31 Prozent reduziert. Ein Angebot, das sich besonders für alle lohnt, die schon länger auf einen guten Rabatt gewartet haben.

Warum der Dyson Airwrap so beliebt ist

Der Dyson Airwrap i.d. ist weit mehr als ein gewöhnlicher Lockenstab. Das 6-in-1-Stylinggerät vereint mehrere Funktionen und ermöglicht unterschiedliche Frisuren, ohne dass du dafür zahlreiche einzelne Tools benötigst.

Dyson Airwrap i.d.™ Multi-styler and dryer - Straight+Wavy (Ceramic Pink) © Dyson

Besonders praktisch ist die intelligente Technologie: Über die MyDyson-App kannst du dein persönliches Haarprofil erstellen und individuelle Styling-Einstellungen nutzen. Die automatisierte Lockensequenz stimmt dabei das Aufwickeln, Stylen und Fixieren mit Kaltluft aufeinander ab.

Auch beim Thema Hitze punktet das Gerät. Statt auf extreme Temperaturen setzt Dyson auf einen kontrollierten Luftstrom, um das Haar möglichst schonend zu stylen.

Und ganz nebenbei ist die Edition in Ceramic Pink auch optisch ein echtes Highlight.

31 Prozent Rabatt: Dieser Singles-Day-Deal ist besonders interessant

Normalerweise gehört der Dyson Airwrap zu den Beauty-Investitionen, über die man etwas länger nachdenkt. Umso interessanter ist es, wenn das Styling-Tool deutlich günstiger angeboten wird.

Unser Fazit: Ein Beauty-Deal, den wir uns merken!

Ein Dyson Airwrap ist und bleibt eine größere Anschaffung. Wer seine Haare allerdings regelmäßig stylt und sich ein vielseitiges Tool wünscht, dürfte an dem Multistyler viel Freude haben.

Gerade die Kombination aus verschiedenen Stylingmöglichkeiten, intelligenter Technologie und dem Design in Ceramic Pink macht das Gerät besonders interessant.

31 Prozent Rabatt sind jedenfalls ein guter Grund, sich den Dyson Airwrap zum Singles Day genauer anzusehen. Vielleicht ist jetzt endlich der Moment gekommen, den lang gehegten Beauty-Wunsch zu erfüllen!

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