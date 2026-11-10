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Barbie-Traumvilla: Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Barbie-Fans!
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Drei Etagen, eine riesige Rutsche und sogar ein eigener Aufzug für die Haustiere: Die Barbie-Traumvilla Poolparty (HMX10) lässt kleine Barbie-Herzen höherschlagen. Mit mehr als 75 Zubehörteilen, zahlreichen Spielbereichen und jeder Menge Platz für fantasievolle Geschichten wird das Puppenhaus garantiert zum Highlight unter dem Weihnachtsbaum.
Drei Etagen voller Spielspaß
Ob Poolparty, Abenteuer mit den Welpen oder gemütliches Einrichten: In der Barbie-Traumvilla gibt es immer etwas zu entdecken. Besonders cool ist die dreistöckige Rutsche, auf der die Puppen direkt ins nächste Abenteuer sausen können. Auch die tierischen Mitbewohner kommen dank Haustieraufzug und eigenen Spielbereichen nicht zu kurz.
Das Puppenhaus eignet sich für Kinder ab drei Jahren und bietet jede Menge Möglichkeiten, kreativ zu spielen.
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Wer die Barbie-Traumvilla schon länger auf der Wunschliste hat, sollte jetzt genauer hinsehen: Bei Amazon gibt es das Puppenhaus aktuell als zeitlich begrenztes Angebot mit 25 % Rabatt.
Unser Tipp: Sichere dir das Weihnachtsgeschenk rechtzeitig, bevor der Deal wieder vorbei ist. Denn mit dieser Traumvilla dürfte die Bescherung für kleine Barbie-Fans besonders aufregend werden!
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