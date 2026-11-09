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Roborock für 352 Euro: Dieser smarte Saugroboter nimmt die Hausarbeit ab!
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Besonders beeindruckend ist die HyperForce-Saugkraft von 10.000 Pascal. Damit soll der Roborock selbst hartnäckigen Schmutz, Krümel und Tierhaare zuverlässig aufnehmen. Gerade wenn du Haustiere hast oder täglich viel Trubel in deinen vier Wänden herrscht, könnte das eine echte Erleichterung sein.
Auch bei der Wischfunktion hat der kleine Haushaltshelfer einiges drauf: Erkennt er einen Teppich, kann er seinen Wischmopp automatisch anheben. So lassen sich Hartböden reinigen, ohne dass Teppiche unnötig nass werden. Das Dual-Anti-Tangle-System soll außerdem verhindern, dass sich Haare ständig in den Bürsten verfangen.
Und das Beste? Während der Roborock seine Runden dreht, kannst du dich entspannen, einen Kaffee genießen oder dich um die wirklich schönen Dinge kümmern.
Unser Fazit: Der Roborock Q10 S5+ ist besonders für Haushalte mit Haustieren, Teppichen und Hartböden interessant. Mit seiner starken Saugleistung und der kombinierten Saug- und Wischfunktion bringt er jede Menge Komfort in den Alltag.
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