43 Euro
Nie wieder frieren? Diese beheizbare Weste von bringt Wärme auf Knopfdruck
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Das Besondere: Vier Heizzonen und drei einstellbare Wärmestufen ermöglichen es dir, die Wärme an deine Bedürfnisse anzupassen. Ob beim Spaziergang, auf dem Motorrad oder bei der Arbeit im Freien – du entscheidest selbst, wie warm du es haben möchtest. Die mitgelieferte 10.000-mAh-Powerbank liefert dafür die nötige Energie.
Auch abseits der Heizfunktion hat die Weste einiges zu bieten. Sie ist leicht, wind- und wasserabweisend und lässt sich unkompliziert unter einer Jacke tragen. Praktisch ist außerdem, dass sie laut Hersteller waschbar ist. Gerade bei regelmäßiger Nutzung ein echter Pluspunkt.
Unser Fazit: Wer im Herbst und Winter viel draußen unterwegs ist, dürfte an dieser Weste Gefallen finden. Sie verbindet Bewegungsfreiheit mit zusätzlicher Wärme, ohne dass du dich gleich wie ein Michelin-Männchen einpacken musst. Besonders interessant ist das Modell für alle, die schnell frieren oder auch an kalten Tagen nicht auf ihre Outdoor-Aktivitäten verzichten möchten.
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