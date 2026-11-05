Philips OneBlade 360 Face & Body - Jetzt im Angebot!

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Rasieren, Trimmen und Stylen mit nur einem Gerät: Der Philips OneBlade 360 Face & Body kombiniert mehrere Funktionen in einem handlichen Rasierer. Aktuell sorgt das Modell bei Amazon für großes Interesse und zählt zu den stark nachgefragten Pflegeprodukten.

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Ein Gerät für Gesicht und Körper

Der Philips OneBlade 360 Face & Body (QP4631/30) eignet sich sowohl für die Bartpflege als auch für das Trimmen der Körperbehaarung. Dank der innovativen 360-Grad-Klinge passt sich der Rasierer den Gesichtskonturen an und ermöglicht eine flexible Anwendung auch an schwer erreichbaren Stellen.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei 360-Grad-Klingen, ein verstellbarer Trimmaufsatz sowie zwei Körperaufsätze. Damit lassen sich unterschiedliche Bartlängen stylen und Körperhaare unkompliziert trimmen.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body mit App-Anbindung © PHILIPS

Smarte Bartpflege mit App-Anbindung

Eine Besonderheit dieses Modells ist die App-Anbindung. Sie bietet zusätzliche Unterstützung bei der persönlichen Pflegeroutine und macht den OneBlade zu einem modernen Begleiter für die tägliche Bartpflege.

Bei Amazon besonders gefragt

Wie beliebt der Philips OneBlade ist, zeigen auch die Verkaufszahlen: Laut Amazon wurde das Modell im vergangenen Monat mehr als 3.000 Mal gekauft. Zudem verzeichnet das Produkt über 5.800 Kundenbewertungen.

Wer einen vielseitigen elektrischen Rasierer für Gesicht und Körper sucht, findet im Philips OneBlade 360 Face & Body eine praktische Kombination aus Rasierer, Trimmer und Bodygroomer.

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