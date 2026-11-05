Frischer Saft auf Knopfdruck: Philips Entsafter begeistert

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Ein Glas frisch gepresster Orangensaft am Morgen oder ein selbst gemachter Apfel-Karotten-Saft zwischendurch? Mit dem Philips Entsafter der 7000 Serie wird das ganz einfach. Der leistungsstarke Küchenhelfer verarbeitet Obst und Gemüse im Handumdrehen und gehört zu den beliebtesten Entsaftern bei Amazon.

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Frische Säfte ganz nach deinem Geschmack

Wer gerne frisch gepresste Säfte trinkt, weiß: Selbst gemacht schmeckt einfach besonders gut. Mit dem Philips Entsafter der 7000 Serie kannst du deine Lieblingszutaten ganz nach Lust und Laune kombinieren.

Der leistungsstarke 1.100-Watt-Motor verarbeitet auch festere Obst- und Gemüsesorten wie Äpfel oder Karotten. Mit einer Kapazität von bis zu zwei Litern eignet sich das Gerät auch, wenn du gleich mehrere Portionen vorbereiten möchtest.

Besonders praktisch ist die integrierte FibreBoost-Technologie. Damit kannst du selbst entscheiden, ob du deinen Saft lieber klar oder mit mehr Fruchtfleisch genießen möchtest.

Auch die Reinigung ist unkompliziert: Dank QuickClean-Technologie, Tropf-Stopp-Funktion und spülmaschinenfesten Teilen bleibt nach dem Entsaften weniger Arbeit übrig.

© Philips

Amazon-Bestseller für deine Küche

Der Philips Entsafter kommt bei Amazon richtig gut an. Mit über 6.000 Kundenbewertungen und mehr als 600 Käufen im vergangenen Monat zählt er zu den gefragten Küchengeräten. In der Kategorie Zentrifugal-Entsafter steht das Modell sogar auf Platz 1 der Bestseller.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein frisch gepresster Saft eine schöne Möglichkeit, mehr Obst und Gemüse in den Alltag einzubauen. Ob zum Frühstück, nach dem Sport oder einfach zwischendurch – mit dem Philips Entsafter kannst du dir deine Lieblingsmischung jederzeit selbst zubereiten.

Wenn du schon länger über einen Entsafter nachdenkst, lohnt sich ein Blick auf dieses beliebte Modell.

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