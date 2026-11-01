LEGO Star Wars Adventkalender 2026: Für Groß und Klein!

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Der Countdown bis Weihnachten wird galaktisch! Mit dem LEGO Star Wars Adventkalender 2026 wartet hinter jedem Türchen ein kleines Stück der beliebten Sternensaga. Besonders Fans von The Mandalorian dürfen sich freuen: Neben Grogu und dem Droiden IG-11 stecken zahlreiche weitere Überraschungen im Kalender. Wer noch nach einem besonderen Adventkalender für Kinder sucht, sollte sich das aktuelle Amazon-Angebot genauer ansehen.

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24 Türchen voller Star-Wars-Magie

Schokolade ist schön und gut – aber wie wäre es mit einer neuen LEGO-Überraschung an jedem Dezembermorgen? Der LEGO Star Wars Adventkalender 2026 (75456) verwandelt die Wartezeit bis Weihnachten in ein kleines Bauabenteuer.

Insgesamt enthält das Set 293 Teile, verteilt auf 24 Überraschungen. Dazu gehören vier LEGO-Minifiguren, ein IG-11-Droide und eine Grogu-Figur. Gerade der kleine grüne Publikumsliebling dürfte bei vielen Kindern für leuchtende Augen sorgen.

LEGO Star Wars 75456 Advent Calendar 2026 © LEGO

Das Beste daran: Die Figuren und Modelle lassen sich nicht nur sammeln, sondern auch zum Spielen und für eigene Star-Wars-Geschichten verwenden.

Ein besonderes Geschenk für Mandalorian-Fans

Ob dein Kind bereits ein großer Star-Wars-Fan ist oder gerade erst die Welt von Grogu und seinen Freunden entdeckt: Der Adventkalender bietet jeden Tag einen neuen Anlass zum Bauen, Spielen und Staunen.

Die kleinen Bauprojekte sind für Kinder ab sechs Jahren gedacht und sorgen für eine schöne Beschäftigung in der Vorweihnachtszeit. Auch erwachsene LEGO-Sammler können an den Figuren und Mini-Modellen Freude haben.

Besonders praktisch: Statt 24 einzelner Geschenke bekommst du mit dem Kalender eine komplette Überraschungsserie, die sich über den ganzen Advent erstreckt.

Warum sich der LEGO Adventkalender lohnt

Der Reiz liegt vor allem in der Kombination aus täglicher Überraschung und dauerhaftem Spielspaß. Während klassische Adventkalender nach Weihnachten meist leer sind, bleiben die LEGO-Figuren und Modelle erhalten und können mit anderen Star-Wars-Sets kombiniert werden.

Damit ist der LEGO Star Wars Adventkalender 2026 eine schöne Geschenkidee für alle, die lieber bauen und spielen, als jeden Morgen nur ein Stück Schokolade auszupacken.

Jetzt bei Amazon entdecken

Bis zum ersten Dezember ist zwar noch etwas Zeit, doch beliebte LEGO-Adventkalender gehören jedes Jahr zu den gefragten Weihnachtsgeschenken. Wenn du den Kalender für dein Kind, dein Patenkind oder einen begeisterten Star-Wars-Fan besorgen möchtest, lohnt sich ein früher Blick auf das Amazon-Angebot.

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