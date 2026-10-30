Wellness: Dieser Whirlpool verwandelt deinen Garten in ein Spa

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Einfach abtauchen, die Augen schließen und den Alltag vergessen: Für einen entspannten Wellnessabend musst du nicht unbedingt ins Spa fahren. Mit einem eigenen Whirlpool kannst du dir das Urlaubsgefühl direkt nach Hause holen. Besonders praktisch sind aufblasbare Modelle wie der Arebos Whirlpool für bis zu sechs Personen, der mit wohltuenden Massagedüsen, integrierter Heizung und großzügigem Platzangebot überzeugt.

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Dein privates Spa direkt vor der Haustür

Stell dir vor: Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause, schlüpfst in deinen Badeanzug und lässt dich im angenehm warmen Wasser treiben. Rundherum steigen kleine Luftblasen auf, während du endlich abschalten kannst. Klingt nach einem Wellnesshotel? Das geht auch im eigenen Garten oder auf der Terrasse.

Der aufblasbare Whirlpool von Arebos bietet Platz für bis zu sechs Personen und fasst rund 1.000 Liter Wasser. Damit eignet er sich nicht nur für entspannte Stunden zu zweit, sondern auch für einen gemütlichen Wellnessabend mit Freundinnen oder der Familie.

130 Massagedüsen sorgen für Entspannung

Das Highlight sind die 130 Luft-Massagedüsen, die das Wasser in Bewegung bringen und für ein angenehmes Sprudelerlebnis sorgen. Ob nach dem Sport, einem anstrengenden Bürotag oder einfach zwischendurch: Ein warmes Bad mit sanfter Luftmassage ist eine wunderbare Möglichkeit, sich eine kleine Auszeit zu gönnen.

Arebos Inflatable 6-Person Hot Tub for Indoor and Outdoor Use © Arebos

Dank der integrierten Heizung lässt sich das Wasser auf eine angenehme Badetemperatur bringen. So wird der Whirlpool auch an kühleren Tagen zu einem gemütlichen Rückzugsort.

Aufblasbar, praktisch und überraschend komfortabel

Anders als ein fest eingebauter Whirlpool benötigt das aufblasbare Modell keine aufwendige Installation. Du kannst es auf einer geeigneten, ebenen Fläche aufstellen und bei Bedarf wieder abbauen.

Zum Zubehör gehören eine Abdeckung und ein Filtersystem, die dabei helfen, das Wasser sauber zu halten. Gerade wenn du deinen Whirlpool regelmäßig nutzen möchtest, ist das besonders praktisch.

Auch die Nutzung im Winter ist grundsätzlich vorgesehen. Wichtig ist allerdings, die Herstellerhinweise zu Frostschutz und Außentemperaturen zu beachten, damit Technik und Material keinen Schaden nehmen.

Worauf du vor dem Aufstellen achten solltest

Ein Whirlpool braucht vor allem ausreichend Platz und einen stabilen Untergrund. Bei rund 1.000 Litern Wasser kommt schließlich einiges an Gewicht zusammen – besonders, wenn mehrere Personen darin sitzen. Für Balkone solltest du deshalb unbedingt vorher die zulässige Traglast prüfen lassen.

Außerdem solltest du den Stromverbrauch für das Aufheizen und Warmhalten des Wassers sowie die regelmäßige Wasserpflege einplanen.

Ein bisschen Urlaub für jeden Tag

Ob romantischer Abend unter freiem Himmel, gemütliches Wochenende mit Freundinnen oder eine kleine Auszeit ganz für dich allein: Ein eigener Whirlpool macht aus gewöhnlichen Momenten etwas Besonderes.

Der Arebos Whirlpool mit 130 Massagedüsen ist eine interessante Möglichkeit, dir ein Stück Wellnessurlaub nach Hause zu holen – ganz ohne aufwendigen Einbau eines festen Pools.

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