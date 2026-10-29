Dieser Männerduft zieht alle Blicke auf sich

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Es gibt Männer, die einen Raum betreten und sofort auffallen. Nicht unbedingt wegen ihres Outfits oder ihrer Worte, sondern weil sie eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Ein guter Duft kann dabei das gewisse Etwas sein. Einer, der im Gedächtnis bleibt, ohne aufdringlich zu wirken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Genau dieses Gefühl möchte Entice von JK Jordan & König vermitteln. Das Herrenparfum kombiniert süße, würzige und warme Duftnoten zu einer ungewöhnlichen Komposition. Und das Beste: Aktuell ist der Duft bei Amazon im Angebot.

Süß, würzig und ein bisschen geheimnisvoll

Nicht jeder Männerduft muss frisch und sportlich sein. Manchmal darf es etwas intensiver, wärmer und sinnlicher werden.

Bei Entice treffen Honig und cremige Nuancen auf würzige Tabaknoten und einen Hauch Zitrus. Das Ergebnis ist ein Duftcharakter, der mit Kontrasten spielt: süß, aber nicht nur süß. Würzig, ohne ausschließlich herb zu wirken.

Gerade für einen Abend zu zweit, ein Dinner oder einen besonderen Anlass ist diese Kombination eine interessante Wahl. Aber auch im Alltag kann ein markanter Duft zum persönlichen Erkennungszeichen werden.

JK Jordan & King Entice Pheromone Perfume for Men, Extrait de Parfum © JK Jordan & King

Was macht dieses Parfum besonders?

Entice ist als Extrait de Parfum konzipiert. Mit einem Duftölanteil von 30 Prozent gehört es zu den besonders hoch konzentrierten Parfumvarianten.

Das macht den Duft vor allem für Männer interessant, die intensive Kompositionen mögen und nicht ständig nachsprühen möchten. Wie lange ein Parfum tatsächlich wahrnehmbar bleibt, hängt allerdings auch von der Haut und der aufgetragenen Menge ab.

Ein kleiner Sprühstoß kann deshalb bereits ausreichen, um dem eigenen Auftritt eine besondere Note zu verleihen.

Pheromon-Parfum: Was steckt hinter dem Trend?

Vielleicht ist dir der Begriff Pheromon-Parfum schon auf Social Media begegnet. Solche Düfte werden häufig mit Anziehungskraft und einer besonderen Ausstrahlung in Verbindung gebracht.

Wichtig ist dabei: Eine wissenschaftlich gesicherte Wirkung von Pheromon-Parfums auf die menschliche Anziehung gibt es nicht. Was einen Duft wirklich interessant macht, sind vor allem seine Komposition, die persönliche Vorliebe und die Art, wie er sich auf der Haut entwickelt.

Und genau hier setzt Entice mit seiner Mischung aus Honig, Tabak, cremigen und frischen Akzenten an.

Auch eine spannende Geschenkidee für Männer

Du suchst ein Geschenk für deinen Partner, Bruder oder einen guten Freund? Ein außergewöhnliches Herrenparfum ist eine schöne Alternative zu den üblichen Geschenkklassikern.

Besonders wenn der Beschenkte warme, süß-würzige Düfte liebt, könnte Entice eine interessante Entdeckung sein. Auch als Weihnachtsgeschenk macht ein Parfum natürlich einiges her.

Jetzt das Amazon-Angebot entdecken

Ein charakterstarker Duft muss nicht immer aus einer der großen Parfümerien stammen. Wer gerne Neues ausprobiert und warme, intensive Duftkompositionen schätzt, sollte JK Jordan & König Entice auf dem Radar haben.

Aktuell ist das Extrait de Parfum bei Amazon reduziert – eine gute Gelegenheit, einen neuen Duft kennenzulernen oder schon nach einem passenden Geschenk Ausschau zu halten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.