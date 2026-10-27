Noise Cancelling: Bose-Kopfhörer zum Schnäppchenpreis

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Ob im Zug, im Büro oder gemütlich auf der Couch: Manchmal möchte man einfach die Welt um sich herum ausblenden und nur noch seine Lieblingsmusik hören. Genau dafür sind die Bose QuietComfort SC gemacht. Die beliebten kabellosen Over-Ear-Kopfhörer überzeugen mit aktiver Geräuschunterdrückung, hohem Tragekomfort und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Und jetzt gibt es sie bei Amazon im Angebot!

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Endlich Ruhe – auch wenn es rundherum laut wird

Du sitzt im vollen Zug, neben dir wird telefoniert und irgendwo läuft Musik? Mit dem aktiven Noise Cancelling der Bose QuietComfort SC kannst du störende Umgebungsgeräusche deutlich reduzieren und dich besser auf deine Playlist, deinen Podcast oder deine Arbeit konzentrieren.

Besonders praktisch: Wenn du deine Umgebung wieder wahrnehmen möchtest, kannst du in den Aware-Modus wechseln. So musst du die Kopfhörer nicht jedes Mal abnehmen, wenn du etwa eine Durchsage hören willst.

So bequem, dass du sie kaum abnehmen möchtest

Bose QuietComfort SC Wireless Headphones with Microphone and Noise Cancelling © Bose

Gerade bei Kopfhörern, die man mehrere Stunden trägt, ist Komfort entscheidend. Die Bose QuietComfort SC setzen auf weiche Ohrpolster und eine angenehme Passform. Ob auf langen Reisen, beim Arbeiten im Homeoffice oder beim entspannten Musikhören: Sie sind auf längere Hörsessions ausgelegt.

Auch beim Klang musst du keine Kompromisse eingehen. Die Kopfhörer liefern den charakteristischen Bose-Sound mit satten Bässen und klaren Stimmen – ideal für Musik, Filme und Podcasts.

Bis zu 24 Stunden Musikgenuss

Ein weiterer Pluspunkt ist die Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Damit begleiten dich die Kopfhörer problemlos durch einen langen Arbeitstag oder eine ausgedehnte Reise.

Dank Bluetooth hörst du kabellos, und über das integrierte Mikrofon kannst du auch telefonieren. Für unterwegs ist außerdem ein weiches Transportetui im Lieferumfang enthalten, in dem sich die Kopfhörer verstauen lassen.

Bose im Angebot: Jetzt lohnt sich ein Blick auf Amazon

Hochwertige Noise-Cancelling-Kopfhörer sind normalerweise keine kleine Anschaffung. Umso interessanter ist es, wenn ein Modell wie die Bose QuietComfort SC im Angebot landet.

Wenn du schon länger mit neuen Kopfhörern liebäugelst, viel unterwegs bist oder dir einfach mehr Ruhe im Alltag wünschst, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Auch als Geschenk sind die Bose-Kopfhörer eine schöne Idee.

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