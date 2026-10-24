Wenig Platz für dicke Jacken? So organisierst du deinen Kleiderschrank neu

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Der Herbst ist da, die Winterjacken kommen zurück in den Kleiderschrank und plötzlich herrscht Platzmangel! Dicke Pullover, Jeans, Schals und Mäntel brauchen deutlich mehr Stauraum als unsere Sommerkleidung. Doch bevor du über einen größeren Schrank nachdenkst, lohnt sich ein Blick auf clevere Ordnungssysteme. Wir haben bei Amazon zwei praktische Helfer entdeckt, mit denen du deinen vorhandenen Platz besser nutzen kannst.

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1. LAJIAKE: Mit diesen Schrank-Organizern bekommt jedes Kleidungsstück seinen Platz

Kennst du das? Du suchst deinen Lieblingspullover und musst dafür erst einen ganzen Stapel Kleidung auseinandernehmen. Gerade im Winter passiert das ständig, weil dicke Strickteile besonders viel Platz benötigen.

Das 16-teilige Kleiderschrank-Organizer-Set von LAJIAKE hilft dabei, endlich mehr Ordnung in deine Schrankfächer zu bringen.

Set of 16 Drawer Organisers Clothes for PAX Cupboard 100 x 58 cm © LAJIAKE

Die faltbaren Aufbewahrungsboxen sind modular einsetzbar und verfügen über einen stabilisierenden Boden. Sie eignen sich beispielsweise für Pullover, T-Shirts, Schals, Unterwäsche oder Kinderkleidung.

Besonders interessant ist das Set für alle, die einen IKEA PAX Kleiderschrank mit 100 × 58 cm Grundmaß besitzen. Die Organizer werden für diese Schrankgröße angeboten. Vor dem Kauf solltest du dennoch die Maße deiner Fächer überprüfen.

Unser Tipp: Sortiere deine Kleidung nach Kategorien. Ein Organizer für Strickpullover, einer für Schals und einer für kleinere Accessoires – so findest du morgens schneller, was du suchst.

2. MORALVE: Diese platzsparenden Hosenbügel schaffen mehr Raum

Nicht nur die Regalfächer sind im Winter schnell überfüllt. Auch auf der Kleiderstange wird es eng, wenn dicke Jacken und Mäntel dazukommen.

Genau hier können die platzsparenden Hosenbügel von MORALVE helfen. Statt jede Hose einzeln auf einen gewöhnlichen Kleiderbügel zu hängen, lassen sich mehrere Kleidungsstücke übersichtlich auf einem Mehrfachbügel unterbringen.

Moralve Trouser Hangers Space Saving - Pack of 2 Multiple Trouser Hangers © Moralve

Das Set enthält zwei Hosenbügel mit rutschhemmender Beschichtung, die sich für Jeans, Stoffhosen, Röcke und sogar Schals eignen.

Besonders praktisch: Wenn deine Hosen weniger Platz auf der Kleiderstange beanspruchen, bleibt mehr Raum für dicke Winterjacken und Mäntel.

Wir finden: Eine einfache Idee, die gerade in kleinen Kleiderschränken einen echten Unterschied machen kann.

So machst du deinen Kleiderschrank winterfit

Bevor du neue Ordnungssysteme einräumst, solltest du deinen Kleiderschrank einmal gründlich durchsehen.

Verstaue leichte Sommerkleidung, die du in den nächsten Monaten nicht benötigst, in geeigneten Aufbewahrungsboxen. Dicke Winterpullover lagerst du am besten gefaltet, damit sie sich auf Kleiderbügeln nicht verziehen.

Jacken und Mäntel gehören dagegen auf stabile Bügel. Und mit zusätzlichen Organizern kannst du kleinere Kleidungsstücke ordentlich voneinander trennen.

Unser Fazit: Du brauchst nicht unbedingt einen größeren Kleiderschrank, sondern vor allem eine bessere Aufteilung. Die Organizer von LAJIAKE und die Mehrfach-Hosenbügel von MORALVE sind zwei praktische Amazon-Funde, mit denen du vorhandenen Stauraum sinnvoller nutzen kannst.

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