Wildlederstiefel reinigen: So behandelst du Flecken

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Wildlederstiefel gehören zu unseren absoluten Lieblingsschuhen im Herbst und Winter. Doch kaum hat man sie ein paar Mal getragen, zeigen sich die ersten Flecken, Schmutzränder oder dunklen Stellen. Besonders ärgerlich, denn Wildleder ist empfindlich und verträgt nicht jede Reinigung. Wir haben uns deshalb angesehen, wie du deine Lieblingsstiefel wieder sauber bekommst, ohne das Material zu beschädigen. Ein praktischer Helfer dafür ist das Wildleder-Reinigungsset von Jevvu, das es aktuell bei Amazon im Angebot gibt.

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Warum du Wildleder niemals wie normale Schuhe reinigen solltest

Ob beige Boots, braune Stiefeletten oder schwarze Wildlederstiefel: Das weiche Material sieht besonders edel aus, ist aber bei der Pflege anspruchsvoll.

Der größte Fehler? Flecken mit viel Wasser, Seife oder einem gewöhnlichen Schwamm kräftig wegzuschrubben. Dadurch können unschöne Wasserränder entstehen und die feine Oberfläche kann ihre typische Struktur verlieren.

Unser Tipp: Entferne trockenen Schmutz zunächst vorsichtig mit einer geeigneten Wildlederbürste. So lassen sich oberflächliche Verschmutzungen häufig schon ohne zusätzliche Reinigungsmittel lösen.

Jevvu Wildleder Reiniger, 200ml Wildleder- und Nubuck-Reinigungsset mit Bürste und Putztuch © Jevvu

Unser Amazon-Fund: Das Wildleder-Reinigungsset von Jevvu

Für hartnäckigere Flecken ist ein spezieller Wildlederreiniger eine praktische Ergänzung. Besonders interessant finden wir das Jevvu Reinigungsset für Wildleder und Nubuk.

Das Set enthält einen 200-ml-Reiniger, eine Bürste und ein Putztuch. Damit hast du die wichtigsten Utensilien für die Schuhpflege direkt zur Hand.

Der Reiniger ist für die Entfernung von Schmutz und Flecken auf Wildleder- und Nubukschuhen gedacht. Gerade bei hellen Winterstiefeln, auf denen man jeden Fleck sofort sieht, kann eine gezielte Reinigung einen großen Unterschied machen.

Praktisch finden wir vor allem, dass Bürste und Tuch bereits enthalten sind. Du musst also nicht erst mehrere einzelne Pflegeprodukte zusammensuchen.

Wildlederstiefel richtig reinigen: So gehst du vor

Damit deine Stiefel möglichst lange schön bleiben, kommt es auf die richtige Reihenfolge an.

Schmutz trocknen lassen: Entferne frische Verschmutzungen nicht durch starkes Reiben. Lass Schlamm zunächst vollständig trocknen.

Vorsichtig abbürsten: Löse trockenen Schmutz mit einer geeigneten Bürste und wenig Druck.

Reiniger testen: Probiere das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um mögliche Farbveränderungen auszuschließen.

Flecken behandeln: Verwende den Reiniger entsprechend der Gebrauchsanweisung und vermeide es, das Leder zu durchnässen.

Trocknen und aufbürsten: Lass die Stiefel bei Raumtemperatur trocknen und richte die Fasern anschließend vorsichtig mit der Bürste auf.

Wichtig: Stelle Wildlederschuhe niemals direkt auf die Heizung. Zu starke Hitze kann das Leder austrocknen und verformen.

Unser Fazit: Lieblingsstiefel lieber pflegen als ersetzen

Wir finden: Gerade bei schönen Wildlederstiefeln lohnt es sich, in die richtige Pflege zu investieren. Nicht jeder Fleck lässt sich vollständig entfernen, aber mit passenden Werkzeugen stehen die Chancen deutlich besser, das empfindliche Material zu schonen.

Das Jevvu Wildleder-Reinigungsset ist dafür ein praktischer Shopping-Tipp. Mit Reiniger, Bürste und Putztuch bietet es eine unkomplizierte Grundausstattung für die Schuhpflege.

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