Dunkle Jahreszeit: Dieses Fahrradlicht-Set gibt es für 18 Euro

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Die Tage werden kürzer, morgens ist es noch dunkel und am Abend geht die Sonne immer früher unter. Wer jetzt regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte auf eine gute Beleuchtung achten. Besonders praktisch: Bei Amazon gibt es aktuell das OnMeto Fahrradlicht-Set mit Front- und Rücklicht als zeitlich begrenzten Deal. Die beiden Leuchten sind per USB-C wiederaufladbar, wetterfest und eine praktische Ergänzung für die tägliche Fahrt.

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Gut sichtbar unterwegs – auch bei Dunkelheit

Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder bei einer abendlichen Fahrradrunde: Gerade im Herbst und Winter ist eine zuverlässige Beleuchtung besonders wichtig.

Das OnMeto Fahrradlicht-Set besteht aus einer Frontleuchte und einem Rücklicht. Damit lässt sich das Fahrrad vorne und hinten ausstatten, sodass Sie bei schlechten Lichtverhältnissen besser gesehen werden können.

Gerade im Straßenverkehr ist das entscheidend. Denn bei Regen, Nebel oder in der Dämmerung werden Radfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern häufig erst spät wahrgenommen.

OnMeto Bicycle Light Set © OnMeto

Wiederaufladbar statt ständig Batterien wechseln

Besonders praktisch finden wir, dass sich die Fahrradlichter über USB-C wiederaufladen lassen.

Sie müssen also nicht ständig neue Batterien kaufen. Stattdessen können Sie die Leuchten bei Bedarf bequem aufladen.

Auch für Pendler ist das eine angenehme Lösung: Wer täglich mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann das Licht regelmäßig zu Hause aufladen und für die nächste Fahrt vorbereiten.

Auch bei Regen ein praktischer Begleiter

Herbstliches Wetter ist bekanntlich unberechenbar. Gerade noch scheint die Sonne, wenige Minuten später beginnt es zu regnen.

Das OnMeto-Set ist mit der Schutzklasse IPX5 angegeben und damit gegen Strahlwasser geschützt. Gewöhnliche Regenschauer sollten den Leuchten daher nichts anhaben.

Das macht die Beleuchtung besonders interessant für alle, die ihr Fahrrad nicht nur bei Sonnenschein nutzen.

Wichtig: Prüfen Sie vor der Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr, ob die Leuchten den geltenden gesetzlichen Zulassungsanforderungen entsprechen.

Amazon-Deal: Jetzt das Fahrrad für den Herbst ausstatten!

Wer regelmäßig mit dem Fahrrad fährt, weiß, wie wichtig eine funktionierende Beleuchtung ist. Umso besser, wenn sich beim Kauf eines neuen Sets ein Angebot nutzen lässt.

Das OnMeto Fahrradlicht-Set wird bei Amazon derzeit als zeitlich begrenzter Deal angeboten.

Unser Shopping-Tipp: Wenn Sie Ihr Fahrrad für die dunkle Jahreszeit ausstatten möchten, lohnt sich ein Blick auf dieses Set mit wiederaufladbarem Front- und Rücklicht. Den aktuellen Angebotspreis finden Sie direkt bei Amazon.

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