Powerbank: Dieser Amazon-Bestseller kostet nur 27 Euro

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Ob im Urlaub, auf dem Weg zur Arbeit oder bei einem langen Tag unterwegs: Wenn der Smartphone-Akku leer ist, wird es schnell unpraktisch. Eine gute Powerbank schafft Abhilfe. Sie sollte möglichst viel Energie speichern, schnell laden und wenig Platz in der Tasche benötigen. Die INIU Powerbank mit 20.000 mAh verbindet genau diese Eigenschaften und ist derzeit besonders günstig erhältlich.

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20.000 mAh: Genug Energie für mehrere Ladungen

Nicht jede Powerbank eignet sich für längere Ausflüge. Kleine Modelle reichen oft nur für eine zusätzliche Ladung. Wer sein Smartphone häufiger unterwegs nutzt, ist mit einer größeren Kapazität besser beraten.

Die INIU Powerbank verfügt über 20.000 mAh. Damit lässt sich ein Smartphone je nach Modell und Akkugröße mehrfach aufladen. Das ist besonders praktisch auf Reisen, bei Tagesausflügen oder wenn du unterwegs viel fotografierst, navigierst und Videos ansiehst.

Schnellladen statt lange warten

INIU 20000 mAh Power Bank, Small 22.5 W Quick Charge External Mobile Phone © INIU

Auch die Ladegeschwindigkeit ist entscheidend. Die INIU Powerbank unterstützt bis zu 22,5 Watt Schnellladeleistung. Kompatible Smartphones können dadurch schneller wieder mit Energie versorgt werden.

Ein weiterer Vorteil ist das fest integrierte USB-C-Kabel. Du musst kein zusätzliches Kabel mitnehmen und hast die Lademöglichkeit immer griffbereit. Gerade unterwegs ist das eine kleine, aber äußerst praktische Erleichterung.

Worauf solltest du beim Kauf achten?

Eine gute Powerbank muss nicht teuer sein. Wichtig ist, dass Kapazität, Ladeleistung und Anschlüsse zu deinem Smartphone passen. Die INIU eignet sich unter anderem für zahlreiche iPhone- und Samsung-Modelle mit kompatiblem Ladeanschluss.

Für Flugreisen solltest du zusätzlich die Wattstunden-Angabe und die Regeln deiner Airline prüfen. Powerbanks dürfen in der Regel nur im Handgepäck transportiert werden.

Viel Leistung für wenig Geld

Wer eine Powerbank für den täglichen Gebrauch sucht, muss nicht zu einem teuren Premiummodell greifen. Die INIU bietet mit 20.000 mAh, 22,5 Watt Schnellladen und integriertem USB-C-Kabel eine Ausstattung, die für viele Alltagssituationen vollkommen ausreicht.

Besonders attraktiv wird das Modell durch den aktuellen Rabatt. Wer ohnehin eine zuverlässige Stromreserve für unterwegs benötigt, kann beim Kauf jetzt sparen.

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