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Minus 43%: Dieser Fensterputzroboter übernimmt die lästige Arbeit
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Fensterputzroboter: Wann lohnt sich die Anschaffung?
Wer nur wenige kleine Fenster hat, kommt mit einem klassischen Abzieher meist gut zurecht. Anders sieht es bei großen Fensterfronten, Wintergärten oder zahlreichen Glasflächen aus. Hier kann ein Fensterputzroboter eine echte Erleichterung sein.
Das Gerät haftet an der Scheibe und bewegt sich selbstständig über die Glasfläche. Sie müssen den Roboter lediglich vorbereiten und ansetzen. Gerade bei regelmäßiger Reinigung spart das viel Handarbeit.
6.500 Pascal Saugkraft für sicheren Halt
Der HUTT S7 arbeitet mit einer angegebenen Saugkraft von 6.500 Pascal. Sie sorgt dafür, dass der Roboter während der Reinigung an der Scheibe haftet.
Eine Besonderheit ist das 3D-Floating-Pad. Das beweglich gelagerte Reinigungspad soll sich an die Glasoberfläche anpassen und so einen möglichst gleichmäßigen Kontakt ermöglichen.
Für zusätzliche Sicherheit verfügt das Gerät über ein achtstufiges Schutzsystem. Trotzdem sollten Sie bei der Verwendung stets die Sicherheitshinweise beachten und den Roboter entsprechend den Vorgaben sichern.
Automatische Sprühfunktion erleichtert die Reinigung
Wer Fenster von Hand putzt, kennt das Problem: Erst muss die Scheibe eingesprüht, anschließend gewischt und schließlich nachpoliert werden.
Der HUTT S7 besitzt eine aktive Sprühfunktion mit Hochdruckdüse. Über den integrierten 80-ml-Wassertank wird Flüssigkeit während des Reinigungsvorgangs aufgetragen. Das macht die Anwendung besonders bequem, weil das Glas nicht ständig von Hand eingesprüht werden muss.
Zum Lieferumfang gehören außerdem acht Reinigungstücher. So stehen mehrere Tücher für die regelmäßige Fensterpflege zur Verfügung.
Jetzt günstiger: Komfort für den nächsten Fensterputz
Ein Fensterputzroboter ist vor allem dann interessant, wenn regelmäßig viele oder große Glasflächen gereinigt werden müssen. Der HUTT S7 kombiniert eine automatische Sprühfunktion, starke Saughaftung und bewegliche Reinigungspads in einem Gerät.
Durch das aktuelle Amazon-Angebot wird die Anschaffung zusätzlich attraktiv. Wer sich das mühsame Fensterputzen künftig erleichtern möchte, kann den Roboter jetzt günstiger kaufen. Bei starken Verschmutzungen oder an den Fensterrändern kann dennoch etwas Nacharbeit nötig sein.
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