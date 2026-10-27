73 Euro: Das soll aktuell der stärkste Akku-Staubsauger sein

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Kabellose Staubsauger sind längst nicht mehr nur eine teure Alternative zum klassischen Bodenstaubsauger. Moderne Modelle bieten viel Leistung, sind flexibel einsetzbar und erleichtern die tägliche Reinigung. Dass ein guter Akku-Staubsauger nicht unbedingt ein Vermögen kosten muss, zeigt der VACTechPro F02 Lite, der bei Amazon derzeit im Angebot ist.

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Worauf kommt es bei einem Akku-Staubsauger an?

Wer einen kabellosen Staubsauger kaufen möchte, sollte nicht nur auf den Preis achten. Entscheidend sind vor allem die Saugleistung, die Handhabung und das Filtersystem. Schließlich soll das Gerät nicht nur Staub von glatten Böden entfernen, sondern auch auf Teppichen und bei Tierhaaren eine gute Figur machen.

Ein weiterer Vorteil ist die Bewegungsfreiheit: Ohne Kabel lassen sich mehrere Räume reinigen, ohne ständig die Steckdose wechseln zu müssen.

VACTechPro F02 Lite Cordless Vacuum Cleaner 550W/50KPa © VACTechPro

Viel Leistung zum günstigen Angebotspreis

Der VACTechPro F02 Lite setzt auf einen 550-Watt-Motor und eine angegebene Saugleistung von bis zu 50.000 Pascal (50 kPa). Damit bringt er auf dem Papier starke Leistungswerte mit, die auch bei anspruchsvolleren Reinigungsarbeiten interessant sind.

Das Modell eignet sich für unterschiedliche Bodenbeläge, darunter Hartböden und Teppiche. Auch Tierhaare gehören zu den Einsatzbereichen. Praktisch ist zudem die freistehende Konstruktion: Der Staubsauger kann bei einer kurzen Unterbrechung abgestellt werden, ohne dass du ihn an eine Wand lehnen musst.

Achtstufiges Filtersystem für den Alltag

Zur Ausstattung gehört ein achtstufiges Filtersystem. Dieses soll aufgesaugte Partikel im Gerät zurückhalten. Gerade in Haushalten, in denen regelmäßig Staub, Haare und Krümel anfallen, ist eine zuverlässige Filterung ein wichtiges Kaufkriterium.

Auch die kabellose Bauweise macht das Gerät interessant: Du kannst schnell unter dem Esstisch saugen, den Flur reinigen oder zwischendurch Krümel beseitigen, ohne erst einen großen Staubsauger hervorzuholen.

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