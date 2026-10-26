Knötchen am Lieblingspulli? So entfernst du Pilling richtig

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Der Lieblingspulli ist gerade erst ein paar Mal getragen und schon bilden sich kleine Knötchen auf dem Stoff? Besonders bei Strickpullovern, Cardigans und kuscheligen Winterteilen ist Pilling ein echtes Ärgernis. Doch bevor du deine Kleidung aussortierst, gibt es einen einfachen Trick: Mit einem elektrischen Fusselrasierer sehen viele Textilien im Handumdrehen wieder gepflegter aus. Wir haben bei Amazon ein praktisches Modell von BEAUTURAL entdeckt, das es aktuell für rund 10 Euro gibt!

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Warum entstehen Knötchen auf Pullovern?

Du kennst das bestimmt: Der neue Strickpullover sieht anfangs wunderschön aus, doch nach einigen Tagen zeigen sich kleine Fusselknötchen – besonders unter den Armen, an den Ärmeln oder an den Seiten.

Dieses sogenannte Pilling entsteht durch Reibung. Dabei lösen sich feine Fasern aus dem Gewebe, verheddern sich und bilden kleine Knötchen auf der Oberfläche.

Die gute Nachricht: Das bedeutet nicht automatisch, dass dein Pullover schlechte Qualität hat. Auch hochwertige Materialien können davon betroffen sein.

BEAUTURAL Lint Shaver Electric Rechargeable © BEAUTURAL

Dieser Fusselrasierer lässt Kleidung wieder gepflegter aussehen

Statt die Knötchen mühsam mit den Fingern abzuzupfen, kannst du sie mit einem elektrischen Fusselrasierer entfernen.

Besonders interessant finden wir den wiederaufladbaren BEAUTURAL Fusselrasierer, der aktuell bei Amazon im zeitlich begrenzten Angebot erhältlich ist.

Das kompakte Gerät verfügt über ein Sechs-Klingen-System mit bis zu 9.000 Umdrehungen pro Minute. Damit lassen sich störende Fussel und Knötchen von geeigneten Textilien entfernen.

Praktisch ist auch die mitgelieferte Ersatzklinge. Der Fusselrasierer eignet sich nicht nur für Pullover, sondern auch für viele andere Stoffoberflächen, etwa Decken oder Sofabezüge.

Und das Beste: Mit einem Preis von rund 10 Euro ist er ein kleiner Haushaltshelfer, der dabei helfen kann, Lieblingsstücke länger schön zu halten.

So entfernst du Pilling, ohne deinen Pullover zu beschädigen

Damit dein Lieblingsstück nicht leidet, solltest du beim Entfernen der Knötchen vorsichtig vorgehen.

Lege den Pullover auf eine glatte, feste Unterlage und streiche den Stoff möglichst faltenfrei. Führe den Fusselrasierer anschließend mit wenig Druck über die betroffenen Stellen. Vermeide es, das Gerät fest auf den Stoff zu pressen.

Bei besonders empfindlichen Materialien wie feinem Kaschmir oder locker gestrickter Wolle solltest du zunächst an einer unauffälligen Stelle testen, ob sich der Stoff für die Behandlung eignet.

Wichtig: Ein Fusselrasierer entfernt vorhandene Knötchen, verhindert aber nicht, dass durch erneute Reibung wieder Pilling entsteht.

Unser Fazit: Kleiner Helfer, großer Unterschied

Wir finden: Bevor ein schöner Winterpullover wegen ein paar Knötchen im Schrank verschwindet, lohnt sich ein Fusselrasierer.

Der BEAUTURAL Fusselrasierer ist wiederaufladbar, kompakt und mit seinem Sechs-Klingen-System eine praktische Lösung für die Textilpflege zu Hause.

Unser Shopping-Tipp: Bei Amazon gibt es das Modell aktuell für rund 10 Euro im zeitlich begrenzten Angebot. Eine kleine Anschaffung, die gerade in der Pullover-Saison besonders nützlich sein kann.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.