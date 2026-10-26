Zimmerpflanzen im Winter: Diese Pflegefehler solltest du vermeiden

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Gelbe Blätter, hängende Triebe und plötzlich sieht die Lieblingspflanze gar nicht mehr so gesund aus? Gerade im Herbst und Winter machen viele Zimmerpflanzen schlapp. Der Grund ist oft nicht die Kälte, sondern fehlendes Tageslicht, trockene Heizungsluft und die falsche Pflege. Wir verraten dir, welche Fehler du jetzt vermeiden solltest und welche zwei praktischen Pflanzenlampen von Amazon deinen grünen Lieblingen durch die dunkle Jahreszeit helfen können.

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Fehler 1: Zu wenig Licht für deine Zimmerpflanzen

Im Winter werden die Tage kürzer und selbst am Fenster bekommen viele Pflanzen deutlich weniger Licht als im Sommer. Besonders tropische Zimmerpflanzen können darunter leiden.

Die Folge: Blätter werden gelb, neue Triebe wachsen schwach oder die Pflanze verliert ihre schöne Form.

Eine praktische Lösung sind spezielle LED-Pflanzenlampen, die fehlendes Tageslicht ergänzen können.

Unser Amazon-Tipp: Assimilans Pflanzenlampe mit 72 LEDs

Die Assimilans Pflanzenlampe ist mit 72 LEDs ausgestattet und bietet drei Lichtmodi sowie zehn Helligkeitsstufen. Damit kannst du die Beleuchtung an den Standort und die Bedürfnisse deiner Pflanzen anpassen.

72 LEDs Plant Light for Indoor Plants with Base © Assimilans

Besonders praktisch finden wir den integrierten Timer mit 3, 9 oder 12 Stunden. So musst du nicht jeden Tag daran denken, das Licht selbst ein- und auszuschalten.

Die Lampe besitzt außerdem einen Standfuß und lässt sich in der Höhe von 40 bis 170 cm verstellen. Dadurch eignet sie sich auch für größere Zimmerpflanzen, die im Winter zusätzliche Beleuchtung benötigen.

Fehler 2: Zu viel gießen

Ein häufiger Pflegefehler im Winter ist übermäßiges Gießen. Weil viele Pflanzen in der dunklen Jahreszeit langsamer wachsen, benötigen sie oft weniger Wasser.

Prüfe deshalb vor dem Gießen mit dem Finger, ob die Erde noch feucht ist. Besonders wichtig: Vermeide Staunässe, denn dauerhaft nasse Wurzeln können faulen.

Fehler 3: Pflanzen direkt neben die Heizung stellen

Ein Platz neben der Heizung mag gemütlich wirken, ist für viele Zimmerpflanzen aber ungünstig. Die warme, trockene Luft kann braune Blattspitzen begünstigen.

Stelle empfindliche Pflanzen deshalb möglichst nicht direkt über einen Heizkörper. Auch kalte Zugluft beim Lüften solltest du vermeiden.

Fehler 4: Mehrere Pflanzen bekommen nicht genug Licht

Wenn du viele Zimmerpflanzen besitzt, reicht eine einzelne Lichtquelle möglicherweise nicht aus. Besonders Pflanzen in dunklen Ecken oder auf unterschiedlichen Regalen können zusätzliche Beleuchtung gebrauchen.

Unser zweiter Amazon-Fund: wolezek Pflanzenlampen im Doppelpack

Die wolezek Pflanzenlampen sind eine interessante Lösung, wenn du gleich mehrere Pflanzen versorgen möchtest. Das Set enthält zwei LED-Pflanzenlampen mit jeweils 80 LEDs und einem flexiblen Schwanenhals, der sich um 360 Grad ausrichten lässt.

wolezek Plant Lamp LED Full Spectrum 80 LEDs 6500 K Grow Light [Energy Class F] © wolezek

Mit drei Lichtfarben, fünf Helligkeitsstufen und einem Timer für 6, 12 oder 16 Stunden kannst du die Beleuchtung flexibel einstellen.

Die Lampen sind bis zu 160 cm hoch und eignen sich damit für unterschiedliche Pflanzenstandorte. Bei Amazon wird das Set aktuell sogar als zeitlich begrenztes Angebot geführt.

Unser Fazit: So bleiben deine Zimmerpflanzen auch im Winter schön

Wir finden: Mit ein paar kleinen Veränderungen kannst du deinen Zimmerpflanzen die kalte Jahreszeit deutlich angenehmer machen. Weniger gießen, auf den richtigen Standort achten und bei Bedarf zusätzliches Pflanzenlicht einsetzen – oft braucht es gar nicht mehr.

Die Assimilans Pflanzenlampe ist besonders praktisch für einzelne größere Pflanzen. Das wolezek Doppelpack bietet sich dagegen an, wenn du mehrere grüne Lieblinge an unterschiedlichen Stellen beleuchten möchtest.

Wichtig ist, die Beleuchtungsdauer und den Abstand zur Pflanze an die jeweilige Art anzupassen. Auch Pflanzen benötigen eine regelmäßige Dunkelphase.

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