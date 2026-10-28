Oral-B iO Aufsteckbürsten 50% reduziert

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Eine gute Zahnpflegeroutine beginnt mit der richtigen Zahnbürste – doch auch der Bürstenkopf macht einen entscheidenden Unterschied. Wenn du eine elektrische Oral-B iO Zahnbürste verwendest, solltest du dir dieses Angebot bei Amazon genauer ansehen: Die originalen Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten gibt es im praktischen 8er-Pack aktuell reduziert.

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Ein Vorrat, der sich lohnt – schließlich müssen Bürstenköpfe regelmäßig ausgetauscht werden.

Acht Bürstenköpfe für ein langanhaltend frisches Gefühl

Du kennst es bestimmt: Gerade wenn du einen neuen Bürstenkopf brauchst, ist keiner mehr zu Hause. Mit dem 8er-Pack von Oral-B kannst du dir dieses Problem für längere Zeit ersparen.

Die Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten wurden speziell für die elektrischen Zahnbürsten der iO-Serie entwickelt. Ihre angewinkelten Borsten sollen dabei helfen, auch schwer erreichbare Stellen gründlich zu reinigen.

So wird die tägliche Zahnpflege unkompliziert – morgens vor der Arbeit genauso wie abends vor dem Schlafengehen.

Oral-B iO Ultimate Cleaning Toothbrush Heads for Electric Toothbrush © Oral-B

Warum sich das 8er-Pack besonders lohnt

Zahnärzte empfehlen in der Regel, Zahnbürsten beziehungsweise Bürstenköpfe etwa alle drei Monate auszutauschen – bei abgenutzten Borsten auch früher.

Mit acht Aufsteckbürsten hast du also einen praktischen Vorrat für viele Monate. Gerade wenn mehrere Personen im Haushalt eine Oral-B iO verwenden, ist eine größere Packung besonders sinnvoll.

Dazu kommt die elegante schwarze Farbe, die perfekt zu einer schwarzen Oral-B iO Zahnbürste passt. Die platzsparende Briefkastenverpackung macht die Bestellung zusätzlich unkompliziert.

Original statt irgendein Ersatz

Bei Zahnbürstenaufsätzen lohnt es sich, auf die Kompatibilität zu achten. Die Original-Aufsteckbürsten sind auf das Reinigungssystem der Oral-B iO-Serie abgestimmt.

Wichtig: Sie passen zu Oral-B iO Zahnbürsten, nicht zu den älteren Oral-B Modellen mit herkömmlichem Aufstecksystem.

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Manche Angebote sind besonders praktisch, weil du das Produkt ohnehin regelmäßig brauchst. Genau dazu gehören hochwertige Zahnbürstenaufsätze.

Wenn du deine Oral-B iO täglich verwendest, ist das reduzierte 8er-Pack der Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten eine gute Gelegenheit, deinen Vorrat aufzufüllen und beim nächsten Bürstenkopfwechsel bestens vorbereitet zu sein.

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