Gesunde Ernährung leicht gemacht: Philips-Standmixer 45% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein cremiger Erdbeer-Smoothie zum Frühstück, eine selbst gemachte Suppe zum Mittagessen oder ein fruchtiger Drink für zwischendurch: Mit einem guten Standmixer lassen sich viele kleine Genussmomente ganz einfach in den Alltag einbauen. Und mal ehrlich: Selbst gemixt schmeckt es oft gleich doppelt so gut.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer seine Küche mit einem leistungsstarken Allrounder aufrüsten möchte, sollte sich den Philips Standmixer der 7000 Series genauer ansehen. Mit 1.500 Watt, einem großzügigen Glasbehälter und zwei praktischen To-go-Bechern bringt er alles mit, was du für deine nächste Smoothie-Kreation brauchst.

Dein Lieblingssmoothie in wenigen Minuten

Du kennst das bestimmt: Morgens bleibt kaum Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Dabei wäre ein frischer Smoothie mit Banane, Beeren und Joghurt genau das Richtige.

Mit dem Philips 7000 Series wird daraus eine unkomplizierte Routine. Zutaten in den Behälter geben, die gewünschte Geschwindigkeit einstellen und schon kann es losgehen.

Der leistungsstarke 1.500-Watt-Motor eignet sich für die Zubereitung verschiedenster Mixgetränke und pürierter Speisen. Ob cremige Smoothies, fruchtige Shakes, Dips oder selbst gemachte Saucen – der Mixer ist vielseitig einsetzbar.

Philips 7000 Series Blender Stainless Steel 1500 W © Philips

Viel Platz für deine Lieblingsrezepte

Besonders praktisch ist der 2-Liter-Glasbehälter. Damit kannst du nicht nur eine kleine Portion für dich selbst zubereiten, sondern auch größere Mengen für die Familie oder den Besuch.

Auch das Design überzeugt: Edelstahloptik, ein modernes Touchdisplay und die variable Geschwindigkeitsregelung machen den Standmixer zu einem hübschen und funktionalen Küchenhelfer.

So kannst du die Mixgeschwindigkeit an deine Zutaten und die gewünschte Konsistenz anpassen – vom fruchtigen Drink bis zum cremigen Püree.

Das beste Extra: Zwei To-go-Becher sind gleich dabei

Ein Detail macht den Philips-Mixer besonders alltagstauglich: Zwei To-go-Becher gehören zum Set.

Das ist ideal, wenn du deinen Smoothie gerne mit ins Büro, zur Uni oder auf einen Ausflug nimmst. Statt dein Getränk erst in eine separate Flasche umzufüllen, hast du direkt passende Becher zur Hand.

Auch für Paare ist das praktisch: Morgens zwei Smoothies vorbereiten und schon kann der Tag beginnen.

Ein Küchenhelfer, den du immer wieder verwendest

Ein Standmixer gehört zu diesen Geräten, bei denen man oft erst nach dem Kauf merkt, wie vielseitig sie sind. Heute ein Mango-Smoothie, morgen ein selbst gemachter Dip und am Wochenende vielleicht ein cremiger Milchshake.

Der Philips 7000 Series verbindet starke Leistung, einen großen Glasbehälter und praktische Extras in einem Gerät. Damit ist er eine interessante Wahl für alle, die gerne frisch kochen und mixen, aber nicht lange in der Küche stehen möchten.

Jetzt bei Amazon entdecken

Wenn du schon länger mit einem neuen Standmixer liebäugelst, ist dieses Modell definitiv einen Blick wert. Besonders die Kombination aus 1.500 Watt Leistung, Touchdisplay und zwei To-go-Bechern macht den Philips-Mixer zu einem attraktiven Gesamtpaket.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.