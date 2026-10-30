Dieser Airfryer ist anders: Warum alle über die CRISPi sprechen

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Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen und leckere Ofengerichte – und das alles ohne großen Backofen? Heißluftfritteusen sind aus vielen Küchen längst nicht mehr wegzudenken. Doch die Ninja CRISPi bringt eine spannende Neuerung mit: Statt eines klassischen Frittierkorbs setzt sie auf herausnehmbare Glasbehälter. Das sieht nicht nur modern aus, sondern macht die Zubereitung und Aufbewahrung deiner Lieblingsgerichte besonders praktisch.

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Eine Heißluftfritteuse, die du überallhin mitnehmen kannst

Das Besondere an der Ninja CRISPi ist ihr ungewöhnliches Design. Die kompakte Heizeinheit wird direkt auf den passenden Glasbehälter gesetzt. So kannst du deine Speisen zubereiten, ohne einen großen Airfryer auf der Küchenarbeitsplatte stehen zu haben.

Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3,8 Litern eignet sich der größere Behälter auch für Familienportionen oder ein gemeinsames Abendessen. Laut Hersteller sind damit bis zu sechs Portionen möglich – je nachdem, was auf dem Speiseplan steht.

Vier Funktionen für knusprige Lieblingsgerichte

Ninja CRISPi Portable Air Fryer 3.8L 4-in-1 1700W Grey © Ninja

Ob du Gemüse rösten, Kartoffeln knusprig backen oder Reste vom Vortag wieder aufwärmen möchtest: Die Ninja CRISPi bietet vier praktische Funktionen.

Mit Air Fry bereitest du Speisen mit heißer Luft zu, während Roast ideal für geröstetes Gemüse oder herzhafte Gerichte ist. Die Keep-Warm-Funktion hält dein Essen warm, und mit Recrisp bekommen beispielsweise übrig gebliebene Pommes oder Pizzastücke wieder eine knusprigere Konsistenz.

Gerade im hektischen Alltag ist das ein echter Vorteil: Du brauchst nicht für jede Kleinigkeit den Backofen einzuschalten.

Glas statt Frittierkorb: Das macht den Unterschied

Ein weiterer Pluspunkt sind die zwei herausnehmbaren Glasbehälter mit passenden Deckeln. Du kannst deine Speisen darin zubereiten und Reste anschließend bequem aufbewahren, sobald alles ausreichend abgekühlt ist.

Außerdem behältst du durch das Glas dein Essen besser im Blick. Das ist besonders praktisch, wenn du sehen möchtest, wie knusprig deine Kartoffeln bereits geworden sind.

Auch optisch macht die Ninja CRISPi einiges her: Das kompakte Design in Grau passt wunderbar in moderne Küchen.

Für wen lohnt sich die Ninja CRISPi?

Wenn du wenig Platz in der Küche hast, gerne frisch kochst oder eine praktische Alternative zur klassischen Heißluftfritteuse suchst, solltest du dir dieses Modell genauer ansehen.

Besonders interessant ist die Kombination aus vier Kochfunktionen, 1.700 Watt Leistung und den vielseitigen Glasbehältern. So wird aus einem kompakten Küchengerät ein praktischer Helfer für schnelle Mittagessen, gemütliche Abendessen und kleine Snacks zwischendurch.

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