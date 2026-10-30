23 Euro
Sauerteigbrot selber backen - Praktisches Starter-Set!
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.
Der Sauerteig-Trend zieht in unsere Küchen ein
Selbst gebackenes Sauerteigbrot ist längst mehr als nur ein Food-Trend. Es macht Spaß, mit Mehl, Wasser und etwas Geduld einen eigenen Sauerteig anzusetzen und daraus duftendes Brot zu backen.
Das Besondere: Statt ausschließlich auf handelsübliche Hefe zu setzen, arbeitet Sauerteig mit natürlichen Hefen und Milchsäurebakterien. Sie sorgen für das charakteristische Aroma und eine schöne Brotstruktur. Und mal ehrlich: Die erste selbst gebackene Sauerteigkruste anzuschneiden, ist ein richtig schöner Küchenmoment!
Dieses Set erleichtert dir den Einstieg
Gerade am Anfang stellt sich die Frage: Was brauche ich eigentlich alles zum Sauerteigbacken?
Das Haomacro Sauerteig-Starter-Set kombiniert gleich mehrere praktische Helfer. Herzstück ist ein 700-ml-Glas, in dem du deinen Sauerteigansatz ansetzen, füttern und beim Wachsen beobachten kannst.
Dazu kommt ein rundes Gärkörbchen aus Baumwollseil, in dem dein Brotteig vor dem Backen ruhen und seine Form entwickeln kann. Ein passendes Innenfutter sowie Abdeckungen gehören ebenfalls zum Set.
Besonders schön: Das Gärkörbchen hilft dir dabei, einen gleichmäßig geformten Brotlaib vorzubereiten – für ein Ergebnis, das sich auch optisch sehen lassen kann.
Perfekt für gemütliche Backtage
Du kennst diese Wochenenden, an denen du dir bewusst Zeit für dich nehmen möchtest? Genau dann ist Sauerteigbacken eine wunderbare Beschäftigung. Teig ansetzen, ruhen lassen, formen und schließlich das fertige Brot aus dem Ofen holen – das hat fast schon etwas Meditatives.
Natürlich braucht ein guter Sauerteig etwas Geduld. Bis dein selbst angesetzter Starter ausreichend aktiv ist, können mehrere Tage vergehen. Mit dem passenden Zubehör macht das Experimentieren aber gleich viel mehr Freude.
Auch eine schöne Geschenkidee für Hobbybäcker
Ob für dich selbst, deine beste Freundin oder jemanden, der am liebsten alles selber macht: Ein Sauerteig-Set ist eine originelle Geschenkidee für alle, die gerne in der Küche stehen.
Das Haomacro Starter-Set bringt wichtige Utensilien für den Einstieg zusammen und erspart dir die Suche nach einzelnen Zubehörteilen. Besonders interessant ist es deshalb für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, ihr erstes eigenes Sauerteigbrot zu backen.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden