Sauerteigbrot selber backen - Praktisches Starter-Set!

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Außen herrlich knusprig, innen wunderbar fluffig und dieser unverwechselbare Duft von frisch gebackenem Brot: Sauerteigbrot aus dem eigenen Ofen ist einfach etwas Besonderes. Kein Wunder, dass immer mehr Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker ihre Liebe zum Brotbacken entdecken. Wenn du den Trend selbst ausprobieren möchtest, gibt es bei Amazon gerade ein besonders praktisches Sauerteig-Starter-Set von Haomacro im Angebot.

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Der Sauerteig-Trend zieht in unsere Küchen ein

Selbst gebackenes Sauerteigbrot ist längst mehr als nur ein Food-Trend. Es macht Spaß, mit Mehl, Wasser und etwas Geduld einen eigenen Sauerteig anzusetzen und daraus duftendes Brot zu backen.

Das Besondere: Statt ausschließlich auf handelsübliche Hefe zu setzen, arbeitet Sauerteig mit natürlichen Hefen und Milchsäurebakterien. Sie sorgen für das charakteristische Aroma und eine schöne Brotstruktur. Und mal ehrlich: Die erste selbst gebackene Sauerteigkruste anzuschneiden, ist ein richtig schöner Küchenmoment!

Dieses Set erleichtert dir den Einstieg

Gerade am Anfang stellt sich die Frage: Was brauche ich eigentlich alles zum Sauerteigbacken?

Sourdough Starter Set, 700 ml Sourdough Glass © Haomacro

Das Haomacro Sauerteig-Starter-Set kombiniert gleich mehrere praktische Helfer. Herzstück ist ein 700-ml-Glas, in dem du deinen Sauerteigansatz ansetzen, füttern und beim Wachsen beobachten kannst.

Dazu kommt ein rundes Gärkörbchen aus Baumwollseil, in dem dein Brotteig vor dem Backen ruhen und seine Form entwickeln kann. Ein passendes Innenfutter sowie Abdeckungen gehören ebenfalls zum Set.

Besonders schön: Das Gärkörbchen hilft dir dabei, einen gleichmäßig geformten Brotlaib vorzubereiten – für ein Ergebnis, das sich auch optisch sehen lassen kann.

Perfekt für gemütliche Backtage

Du kennst diese Wochenenden, an denen du dir bewusst Zeit für dich nehmen möchtest? Genau dann ist Sauerteigbacken eine wunderbare Beschäftigung. Teig ansetzen, ruhen lassen, formen und schließlich das fertige Brot aus dem Ofen holen – das hat fast schon etwas Meditatives.

Natürlich braucht ein guter Sauerteig etwas Geduld. Bis dein selbst angesetzter Starter ausreichend aktiv ist, können mehrere Tage vergehen. Mit dem passenden Zubehör macht das Experimentieren aber gleich viel mehr Freude.

Auch eine schöne Geschenkidee für Hobbybäcker

Ob für dich selbst, deine beste Freundin oder jemanden, der am liebsten alles selber macht: Ein Sauerteig-Set ist eine originelle Geschenkidee für alle, die gerne in der Küche stehen.

Das Haomacro Starter-Set bringt wichtige Utensilien für den Einstieg zusammen und erspart dir die Suche nach einzelnen Zubehörteilen. Besonders interessant ist es deshalb für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, ihr erstes eigenes Sauerteigbrot zu backen.

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