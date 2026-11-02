Bestseller: Mit dieser Tastaturhülle wird dein Tablet zum Laptop

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Mal schnell eine E-Mail beantworten, unterwegs einen längeren Text schreiben oder gemütlich auf dem Sofa etwas recherchieren: Das iPad ist längst viel mehr als ein Tablet zum Serienstreamen. Doch sobald du regelmäßig darauf tippen möchtest, merkst du schnell, dass eine Bildschirmtastatur nicht immer die bequemste Lösung ist. Genau hier kommt die Inateck Tastaturhülle mit Touchpad ins Spiel.

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Mal schnell eine E-Mail beantworten, unterwegs einen längeren Text schreiben oder gemütlich auf dem Sofa etwas recherchieren: Das iPad ist längst viel mehr als ein Tablet zum Serienstreamen. Doch sobald du regelmäßig darauf tippen möchtest, merkst du schnell, dass eine Bildschirmtastatur nicht immer die bequemste Lösung ist. Genau hier kommt die Inateck Tastaturhülle mit Touchpad ins Spiel.

Sie verwandelt dein iPad mit wenigen Handgriffen in einen praktischen Begleiter für Arbeit, Studium und Alltag – und ist eine interessante Alternative zu deutlich teurerem Tablet-Zubehör.

Ein kleines Upgrade, das im Alltag viel verändert

Inateck iPad 11(A16)/10th Gen Ultra Light 450g Keyboard Case © Inateck

Kennst du das? Du möchtest nur schnell eine Nachricht schreiben, und plötzlich wird daraus eine halbe Seite Text. Auf dem Touchscreen ist das auf Dauer ziemlich mühsam.

Mit einer richtigen Tastatur geht vieles angenehmer von der Hand. Ob du Notizen für die Uni machst, berufliche E-Mails beantwortest oder deine nächste Reise planst: Die Inateck Hülle macht das Tippen auf dem iPad deutlich komfortabler.

Besonders praktisch ist das integrierte Touchpad. Damit kannst du durch Dokumente navigieren und dein Tablet bedienen, ohne ständig auf den Bildschirm tippen zu müssen.

Leicht genug für die Handtasche

Ein großer Vorteil ist das geringe Gewicht: Die Tastaturhülle wiegt laut Hersteller nur rund 450 Gramm.

Damit eignet sie sich für alle, die ihr iPad gerne unterwegs nutzen. Im Café, im Zug oder auf Reisen hast du deine Tastatur immer dabei, ohne gleich einen zusätzlichen Laptop einpacken zu müssen.

Und wenn du die Tastatur gerade nicht brauchst? Dann lässt sie sich dank des abnehmbaren Designs schnell entfernen.

Hochformat oder Querformat? Du entscheidest!

Nicht jede Aufgabe funktioniert im gleichen Bildschirmformat am besten. Während du beim Schreiben oder Filmeschauen wahrscheinlich das Querformat bevorzugst, ist das Hochformat beim Lesen längerer Texte oder beim Durchscrollen von Dokumenten oft angenehmer.

Die Inateck Tastaturhülle unterstützt beide Positionen. So kannst du dein iPad flexibel aufstellen und deinen Arbeitsplatz genau so gestalten, wie du ihn gerade brauchst.

Für viele beliebte iPad-Modelle geeignet

Die Hülle wird für verschiedene iPad-Modelle angeboten, darunter das iPad der 10. Generation, das iPad 11 mit A16-Chip sowie ausgewählte iPad-Air- und iPad-Pro-Modelle.

Wichtig: Prüfe vor der Bestellung unbedingt die genaue Modellbezeichnung deines iPads und die Kompatibilitätsangaben der gewählten Variante.

Lohnt sich die Inateck Tastaturhülle?

Wenn du dein iPad hauptsächlich zum Videoschauen verwendest, brauchst du vermutlich keine zusätzliche Tastatur. Schreibst du hingegen regelmäßig E-Mails, arbeitest an Dokumenten oder möchtest dein Tablet auch produktiv nutzen, kann sich das Zubehör schnell als praktische Ergänzung erweisen.

Die Kombination aus Tastatur, Touchpad, flexiblem Aufsteller und abnehmbarem Design macht die Inateck Hülle besonders vielseitig.

Und das Schönste daran: Du musst nicht gleich in einen neuen Laptop investieren, um dein iPad im Alltag komfortabler zu nutzen.

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