Winter kann kommen: Dieser Heizlüfter überzeugt uns

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Draußen wird es immer kälter und du möchtest es dir zu Hause so richtig gemütlich machen? Dann könnte dieser kompakte Heizlüfter genau das Richtige für dich sein. Das Modell von HeeFotoWohn bietet bis zu 2.000 Watt Heizleistung und ist aktuell bei Amazon im befristeten Angebot erhältlich.

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Schnell warm und angenehm leise

Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Homeoffice – wenn die Temperaturen sinken, ist zusätzliche Wärme besonders angenehm. Der Keramik-Heizlüfter von HeeFotoWohn setzt auf moderne PTC-Technologie und soll Räume schnell und gleichmäßig erwärmen.

Besonders praktisch: Laut Hersteller arbeitet das Gerät mit nur 30 dB angenehm leise. Dank der 90°-Oszillation wird die warme Luft besser im Raum verteilt. Mit dem integrierten 24-Stunden-Timer kannst du außerdem einstellen, wann sich der Heizlüfter automatisch ausschalten soll.

Auch an die Sicherheit wurde gedacht: Ein Kipp- und Überhitzungsschutz ist ebenfalls integriert.

Heizlüfter Energiesparend Leise, 2000W PTC Keramik Heizlüfter, Schwarz © HeeFotoWohn

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Mit seinem ECO-Modus soll das Gerät die Heizleistung bedarfsgerecht regulieren. Wie viel Strom du tatsächlich verbrauchst, hängt allerdings von der gewählten Leistung und der Nutzungsdauer ab.

Wenn du dich für die kalten Wintertage rüsten möchtest, lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Angebot. Denn gerade jetzt kann ein zusätzlicher Heizlüfter für gemütliche Stunden zu Hause sorgen.

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