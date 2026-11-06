Dieser Tageslichtwecker macht das Aufstehen im Winter leichter

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Morgens aufstehen, wenn es draußen noch dunkel ist? Gerade im Herbst und Winter fällt das oft schwer. Das Philips SmartSleep Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer – mit einer farbigen Sonnenaufgangssimulation, die dein Schlafzimmer langsam erhellt. Aktuell gibt es den beliebten Lichtwecker bei Amazon im befristeten Angebot!

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Sanft aufwachen statt schrillem Wecker

Der Philips Lichtwecker simuliert einen natürlichen Sonnenaufgang und lässt dich mit einem von sechs Naturklängen aufwachen. Dank 20 Helligkeitsstufen kannst du das Licht individuell einstellen. Die praktische Mitternacht-Lichtfunktion sorgt außerdem für Orientierung in der Nacht.

PHILIPS SmartSleep Wake-up Light – Nachttischlampe & Wecker © PHILIPS

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist der Wake-up Light eine tolle Ergänzung für dein Schlafzimmer – und auch eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten!

Philips Lichtwecker im Amazon-Angebot

Unser Tipp: Wenn du morgens lieber mit sanftem Licht statt einem lauten Weckton aufwachen möchtest, solltest du dir dieses Angebot ansehen!

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