Adventzeit: Dieser beliebte Adventskalender zum Befüllen ist im Angebot!

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Du möchtest deinen Liebsten die Vorweihnachtszeit versüßen? Dann ist dieser Adventskalender genau das Richtige! Der Papierdrachen Adventskalender "Holy Night" zum Selbstbefüllen sorgt für 24 persönliche Überraschungen und ist aktuell bei Amazon im befristeten Angebot erhältlich.

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Ein selbst befüllter Adventskalender ist eine besonders schöne Geschenkidee für deinen Partner, deine Familie oder deine besten Freunde. Statt jeden Tag die gleiche Schokolade auszupacken, kannst du die 24 Türchen ganz individuell gestalten – mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten, persönlichen Botschaften oder liebevollen Gutscheinen.

24 persönliche Überraschungen für deine Liebsten

Papierdrachen Adventskalender 2026 zum Befüllen © Papierdrachen

Der Papierdrachen Adventskalender 2026 im Design "Holy Night" besteht aus 24 braunen, weihnachtlich bedruckten Geschenktüten. Passende Zahlenaufkleber und Klammern sind bereits enthalten. Du musst die Tüten nur noch mit deinen Lieblingsüberraschungen befüllen und schon ist dein ganz persönlicher Adventskalender fertig.

Das schlichte, festliche Design macht den Kalender außerdem zu einer hübschen Weihnachtsdekoration. Ob auf einer Kommode arrangiert oder dekorativ aufgehängt – die kleinen Geschenktüten sorgen für gemütliche Adventstimmung.

Amazon-Bestseller jetzt im befristeten Angebot

Besonders praktisch: Du entscheidest selbst, wie viel du für den Inhalt ausgeben möchtest. Schon mit kleinen Aufmerksamkeiten kannst du deinen Liebsten jeden Tag im Dezember eine Freude machen.

Unser Tipp: Wenn du dieses Jahr einen persönlichen Adventskalender verschenken möchtest, lohnt sich ein Blick auf das aktuelle befristete Amazon-Angebot. So bleibt noch genügend Zeit, um 24 kreative Überraschungen vorzubereiten.

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