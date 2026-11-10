Lebkuchenhaus dekorieren: Dieses Set ist perfekt für die Adventzeit

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Ein Lebkuchenhaus gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu! Wenn du Lust auf einen gemütlichen Bastelnachmittag mit Weihnachtsmusik, Keksen und einer großen Portion Vorfreude hast, solltest du dir dieses süße Set von Dr. Oetker ansehen. Das Beste daran: Für nur rund 9 Euro holst du dir ein richtig schönes Weihnachtsprojekt nach Hause.

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Die Tage werden kürzer, die Lichterketten leuchten und langsam steigt die Vorfreude auf Weihnachten. Was könnte da besser passen, als gemeinsam ein Lebkuchenhaus zu verzieren? Genau dafür gibt es das Dr. Oetker Knusperhäuschen. Das 403-Gramm-Set bringt weihnachtliche Bastelstimmung direkt in deine Küche und macht nicht nur Kindern Spaß.

Ein Lebkuchenhaus zum Verlieben – und das für nur 9 Euro

Dr. Oetker Crispy House, Gingerbread House and Decorating Set for Crafts and Decorating for the Christmas Season © Dr. Oetker

Ein selbst verziertes Lebkuchenhaus ist nicht nur eine süße Nascherei, sondern auch eine wunderschöne Weihnachtsdekoration. Mit dem Knusperhäuschen von Dr. Oetker kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und dein eigenes kleines Winterhäuschen gestalten.

Ob du es gemeinsam mit deinen Kindern, deiner besten Freundin oder deinem Partner verzierst: Das gemeinsame Dekorieren ist eine schöne Möglichkeit, in der oft hektischen Vorweihnachtszeit ein bisschen abzuschalten.

Und mal ehrlich: Mit einer Tasse heißem Kakao, deiner liebsten Weihnachtsplaylist und einem Lebkuchenhaus auf dem Tisch kommt die Weihnachtsstimmung doch fast von allein!

Auch als kleine Geschenkidee perfekt

Du suchst noch eine süße Aufmerksamkeit für den Nikolaus, eine Beschäftigung für einen Adventsonntag oder ein kleines Mitbringsel in der Weihnachtszeit? Dann ist das Lebkuchenhaus-Set eine schöne Idee.

Besonders praktisch: Du verschenkst damit nicht einfach nur etwas Süßes, sondern gleich eine gemeinsame Aktivität. Und wenn das Häuschen fertig dekoriert ist, kannst du es zunächst als weihnachtlichen Hingucker aufstellen, bevor es schließlich vernascht wird.

Unser Fazit: So günstig kann Weihnachtsvorfreude sein

Für rund 9 Euro ist das Dr. Oetker Knusperhäuschen eine charmante Idee für alle, die Weihnachten lieben. Es verbindet Bastelspaß, Naschen und gemütliche gemeinsame Zeit – und sorgt ganz nebenbei für eine Extraportion Adventstimmung.

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