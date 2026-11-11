Early Black Friday: Diese Amazon-Deals kannst du dir heute schon sichern!

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Warum bis zum Black Friday warten? Schon jetzt lockt Amazon mit spannenden Early-Black-Friday-Angeboten. Vom smarten Wischsauger über die beliebte Ninja-Heißluftfritteuse bis hin zu praktischen Technik-Gadgets: Wir zeigen dir fünf Deals, die du dir schon vor dem großen Shopping-Event genauer ansehen solltest.

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Der Black Friday steht vor der Tür – und die ersten Angebote sind bereits da! Wer bei Haushaltsgeräten, smarter Technik oder praktischen Alltagshelfern sparen möchte, muss nicht bis zum offiziellen Start warten. Amazon hat schon jetzt zahlreiche Produkte als Early-Black-Friday-Deals gekennzeichnet.

Wir haben fünf spannende Angebote herausgesucht, bei denen sich ein Blick besonders lohnt.

1. Roborock F25 GT: Saugen und Wischen in einem Schritt

Staubsaugen und anschließend noch den Boden wischen? Das kannst du dir mit dem Roborock F25 GT sparen! Der kabellose Nass-Trockensauger kombiniert beide Aufgaben in einem Gerät und soll damit die tägliche Bodenreinigung deutlich erleichtern.

© roborock

Mit einer Saugleistung von bis zu 20.000 Pascal nimmt er Schmutz auf Hartböden auf. Besonders praktisch ist das 180-Grad-Lay-Flat-Design: Damit kommst du auch unter niedrige Möbel. Die Selbstreinigung mit bis zu 90 °C und die Anti-Tangle-Technologie machen das Gerät zusätzlich interessant.

Mehr als 2.000 Käufe im vergangenen Monat zeigen, wie gefragt der Wischsauger ist.

Unser Deal-Fazit: Wenn du dir die Hausarbeit erleichtern möchtest, könnte dieser Early-Black-Friday-Deal genau das Richtige sein.

2. Ninja Foodi MAX Dual Zone: Die beliebte XXL-Heißluftfritteuse

Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder leckeres Gemüse: Mit der Ninja Foodi MAX Dual Zone wird die Küche zum kleinen Alleskönner.

© Ninja

Die Heißluftfritteuse bietet satte 9,5 Liter Fassungsvermögen und zwei getrennte Garkörbe. So kannst du beispielsweise Fleisch und Beilagen gleichzeitig zubereiten, ohne alles in einen Korb geben zu müssen. Insgesamt stehen sechs Zubereitungsfunktionen zur Verfügung.

Die antihaftbeschichteten Körbe sind spülmaschinengeeignet. Bei dieser Amazon-exklusiven Variante in Kupfer und Schwarz ist außerdem eine Zange dabei.

Unser Deal-Fazit: Besonders für Familien und alle, die gerne schnell und unkompliziert kochen, ist die Ninja-Heißluftfritteuse ein spannender Black-Friday-Kandidat.

3. Ring Indoor Camera: Mehr Sicherheit für dein Zuhause

Du möchtest wissen, was zu Hause passiert, wenn du unterwegs bist? Die Ring Indoor Camera der zweiten Generation ermöglicht dir einen Blick in deine vier Wände – auch aus der Ferne.

© Ring

Die kompakte Überwachungskamera liefert 1080p-HD-Aufnahmen, verbindet sich über WLAN und verfügt über eine Gegensprechfunktion. So kannst du beispielsweise nach deinem Haustier sehen oder mit Personen im Raum sprechen.

Ein integrierter Sichtschutz lässt sich vor die Linse schieben, wenn du gerade keine Kameraüberwachung möchtest. Für zusätzliche Ring-Home-Funktionen wird ein 30-tägiger Testzeitraum angeboten.

Unser Deal-Fazit: Eine interessante Möglichkeit, dein Smart Home zu erweitern, ohne gleich ein umfangreiches Überwachungssystem installieren zu müssen.

4. Oral-B iO Aufsteckbürsten: Beim Vorrat sparen

Nicht nur große Elektrogeräte sind am Black Friday interessant. Auch bei Produkten, die du regelmäßig nachkaufen musst, kann sich ein Angebot lohnen.

© Oral-B

Das Oral-B iO Bright White 8er-Pack enthält acht Original-Aufsteckbürsten für kompatible elektrische Zahnbürsten der iO-Serie. Sie sind für eine gründliche Zahnreinigung und die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen konzipiert.

Wer bereits eine Oral-B iO verwendet, kann sich mit einem größeren Vorrat mehrere Nachkäufe sparen.

Unser Deal-Fazit: Ein praktischer Early-Black-Friday-Deal für alle, die ohnehin regelmäßig neue Bürstenköpfe benötigen. Achte beim Kauf auf die Kompatibilität mit deiner Zahnbürste.

5. Fanttik F2 PRO: Das Mini-Multitool für kreative Projekte

Du bastelst gerne, reparierst Kleinigkeiten selbst oder arbeitest an DIY-Projekten? Dann könnte das Fanttik F2 PRO Multifunktionswerkzeug ein echtes Highlight für dich sein.

© Fanttik

Das kompakte Akku-Rotationswerkzeug bietet fünf Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 25.000 Umdrehungen pro Minute. Je nach verwendetem Aufsatz eignet es sich zum Schleifen, Polieren, Bohren, Gravieren und Schneiden.

Besonders für Modellbau, kreative Bastelarbeiten und die Nachbearbeitung von 3D-Drucken ist das vielseitige Werkzeug interessant.

Unser Deal-Fazit: Ein spannendes Gadget für Hobby-Heimwerker und Tüftler – und möglicherweise auch eine gute Geschenkidee für Weihnachten.

Fazit: Diese Early-Black-Friday-Deals solltest du nicht verpassen

Ob du deine Küche aufrüsten, dir die Hausarbeit erleichtern oder ein praktisches Technik-Gadget sichern möchtest: Schon vor dem offiziellen Black Friday gibt es einiges zu entdecken.

Besonders der Roborock F25 GT und die Ninja Foodi MAX Dual Zone dürften für viele Schnäppchenjäger interessant sein. Aber auch kleinere Anschaffungen wie die Oral-B-Aufsteckbürsten können sich lohnen, wenn du sie ohnehin benötigst.

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