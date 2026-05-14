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Victoria Swarovski
© Instagram

Insta-Schwindel

Song Contest: Rätselraten um Swarovski-Postings während der Show

14.05.26, 22:08
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Viele User fragten sich, wie es möglich ist, dass Victoria Swarovski gleichzeitig auf der Bühne steht und auf Instagram postet.

Während Millionen Menschen den Song Contest im TV verfolgten und Lob oder Kritik an Victoria Swarovski verteilten, die gemeinsam mit Michael Ostrowski moderierte - und zeitgleich eine Story nach der anderen auf Instagram postet.

Das Victoria selbst fast nichts mehr postet ist kein Geheimnis. Die TV-Moderatorin setzt für ihre knapp mehr als 500.000 Follower auf ein eigenes Social Media-Team. Dieses überlässt nichts dem Zufall. Jedes Video wird bearbeitet, gefiltert, geschnitten und lässt Vici im besten Licht erscheinen. 

Für manchen Fan ist es allerdings doch etwas enttäuschend, das Swarovski ihre Beiträge meist nicht selbst postet.

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