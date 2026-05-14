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"Angst vor Samstag": Fans gehen auf Swarovski & Ostrowski los
© APA

Cringe Show-Einlage

"Angst vor Samstag": Fans gehen auf Swarovski & Ostrowski los

14.05.26, 22:45
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Die Show-Einlage von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski ging - wie schon beim 1. Semifinale - nach hinten los.

"I'm so excited" von den Pointers Sister sollte das Highlight während des Votings werden. Dargeboten von den Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wurde die Show-Einlage aber eher zur Lachnummer.

"Cringe" fanden viele Zuseher die Performance. "Die schlechtesten Moderatoren der Eurovision-Geschichte" postete ein erboster ESC-Fan.

Was die Fans beim Finale erwartet, bleibt somit spannend.

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