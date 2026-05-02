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TV-Star Michelle Hunziker
© Getty

Liebes-Geständnis

Hunziker öffnet ihr Herz – „alle Mauern“ plötzlich weg

02.05.26, 15:26
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Die sonst eher zurückhaltende Michelle Hunziker zeigt sich so offen wie selten. Nach turbulenten Jahren spricht sie jetzt überraschend ehrlich über ihre Gefühle und einen neuen Mann an ihrer Seite. 

Auslöser sind aktuelle Bilder aus Italien: Die Moderatorin wurde gemeinsam mit Schauspieler Giulio Berruti am Comer See gesichtet. Die beiden spazierten Hand in Hand, tauschten Zärtlichkeiten aus und wirkten dabei auffallend vertraut.

Neue Liebe, neue Offenheit

In Interviews ließ Hunziker tief blicken und erklärte, dass sie sich emotional stark verändert habe. Sie habe ihre Schutzmechanismen abgelegt und könne sich in dieser Beziehung endlich fallen lassen. Wörtlich spricht sie davon, ihre inneren Barrieren hinter sich gelassen zu haben. "Ich habe alle Schutzpanzer, alle Mauern, die ich um mich herum aufgebaut hatte, fallen lassen", erzähle sie gegenüber Medien. 

Gerade diese Offenheit ist für sie etwas Besonderes, denn in der Vergangenheit war sie nach gescheiterten Beziehungen deutlich vorsichtiger.

Auf Wolke sieben, aber mit Vorsicht

An der Seite des italienischen Schauspielers wirkt die 49-Jährige aktuell so glücklich wie lange nicht. Dennoch bleibt sie bedacht: Trotz der Euphorie will sie ihr neues Liebesglück nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen und versucht, es bewusst zu schützen. "Ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen", sagt sie. 

Dass Hunziker heute vorsichtiger mit Gefühlen umgeht, hat auch mit ihren früheren Erfahrungen zu tun. Mehrere Beziehungen gingen in die Brüche, entsprechend wichtig ist es für sie nun, Stabilität zu finden.Umso mehr scheint die aktuelle Beziehung für sie eine neue Phase einzuleiten: offener, entspannter, aber gleichzeitig bewusster als je zuvor.

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