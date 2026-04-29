Christa Kummer feiert Comeback: Das ist ihre neue ORF-Show nach dem Wetter-Aus

Lange war es ruhig um die beliebteste Wetter-Expertin des Landes, doch jetzt ist es offiziell: Christa Kummer kehrt zurück ins Fernsehen. Nachdem ihr Vertrag im September 2025 überraschend nicht verlängert wurde, feiert die Meteorologin nun bei einem glanzvollen TV-Event ihre Rückkehr.

Über 30 Jahre lang war Christa Kummer das Gesicht des ORF-Wetters. Ihr Markenzeichen : Kompetenz, Charme und legendäre High-Heels. Umso heftiger traf die Fans das plötzliche Aus im vergangenen Herbst. Doch das Warten hat ein Ende – für ein prominentes Society-Event wirft sich Kummer wieder in Schale.

Christa Kummer © Viennapress/Andreas Tischler

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Das ESC-Comeback im Mai

Am 9. Mai 2026 wird Christa Kummer Teil der neuen Sondersendung „Song Contest Wurlitzer“ auf ORF III sein. In der Show dreht sich alles um das 70-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contest. In einer hochkarätig besetzten Runde wird die Wetter-Expertin die größten Hits der Musikgeschichte unter die Lupe nehmen.

Dabei trifft sie auf weitere ORF-Stars:

Kristina Sprenger : Die Schauspielerin ergänzt die prominente Runde.

: Die Schauspielerin ergänzt die prominente Runde. Alfons Haider : Der Entertainer bringt seine langjährige ESC-Erfahrung ein.

: Der Entertainer bringt seine langjährige ESC-Erfahrung ein. Armin Assinger: Der „Millionenshow“-Moderator sorgt für gewohnt spitze Kommentare.

Kult-Moderation und Gänsehaut

Durch den Abend führt keine Geringere als Lizzi Engstler. Während die Musiker die Bühne beben lassen, bewerten und kommentieren die prominenten Gäste die legendärsten Auftritte aus sieben Jahrzehnten Song Contest.

Der Weg zurück ins Rampenlicht

Für Christa Kummer ist es der erste große Auftritt seit ihrem unfreiwilligen Abschied. Zwar gab es bereits kurze Gastspiele beim Jahresrückblick, doch mit dem „Song Contest Wurlitzer“ kehrt sie nun für ein abendfüllendes Format zurück. Für die Zuschauer ist es ein Wiedersehen mit einer Frau, die das österreichische Fernsehen über Jahrzehnte geprägt hat – diesmal ganz ohne Tiefdruckgebiete, dafür mit jeder Menge guter Laune.