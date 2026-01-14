Nach ORF-Aus: Christa Kummer schmust jetzt mit DIESEM Ex-Kollegen

Auf einem Mode-Event zeigte sich die ehemalige ORF-Moderatorin auf Kuschel-Kurs. Ihr einstiger Kollege holte sich sogar Lippenbekenntnisse ab.

Beim glanzvollen Haute Couture Austria Award in der Heidi Horten Collection in Wien am Dienstagabend sorgte Moderatorin Christa Kummer für einen kleinen, aber charmanten Aufreger. Die beliebte Wetter-Lady wurde von Fotografen dabei erwischt, wie sie einen ehemaligen Kollegen abschmuste.

Doch schnell klärte sich die Situation: Es handelte sich dabei um Alfons Haider. Für beide war der Kuss also ein rein freundschaftlicher Moment. Kummer ist seit Jahrzehnten mit ihrem Ehemann Franz Hofbauer verheiratet.

Christa Kummer und Alfons Haider busselten. © Andreas Tischler

Stars im Getümmel

Die Szene fiel mitten in einen Abend voller Highlights: Unter den Gästen waren neben Christa Kummer Nadine Mirada, die zuletzt für Schlagzeilen wegen Liebesgerüchten um Rapper Apache 207 sorgte, die Models Kerstin Lechner, Giulia und Claudia Bonnetti sowie die Best-Ager-Ikone Milva Spina, die mit dem Icon Award ausgezeichnet wurde. Besonders im Blickpunkt standen die aufwendigen Couture-Kreationen, die in Zusammenarbeit mit der Heidi Horten Collection präsentiert wurden, sowie die neue Schuh- und Taschenkollektion von Silvia Schneider für Humanic.

Nadine Mirada und Silvia Schneider. © Andreas Tischler

Den Couture Award gewann diesmal Katharina Schönbauer-Manak. Der zweite Platz ging an Liane Scherz und Platz drei holte sich Karin Pfeifenberger, die auch gleich ein Busserl von Alfons Haider abstaubte.