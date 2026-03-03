Home Workout: So bekommen Sie in Rekordzeit straffe Arme für den Sommer

Sie träumen von definierten Armen wie die Stars, haben aber keine Lust auf das Fitnessstudio? Dann ist dieses Home-Programm genau das Richtige für Sie. Mit nur fünf gezielten Übungen fordern Sie Ihre Muskeln heraus für straffe Arme.

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Zeit für ärmellose Kleider, Tops und Bikinis. Doch viele machen sich Sorgen wegen der sogenannten „Winke-Arme“. Damit Sie sich in Ihrer Haut rundum wohlfühlen, muss kein teures Fitnessstudio her! Mit den richtigen Übungen verwandeln Sie Ihre eigenen vier Wände in eine hocheffiziente Fitness-Zone Das Geheimnis für definierte Oberarme? Ein gezielter Mix, der den Bizeps (Vorderseite), den Trizeps (Rückseite) und die Unterarme fordert. Hier ist Ihr Express-Plan für straffe Arme!

1. Stuhl-Dips: Der ultimative Trizeps-Killer

Der Trizeps macht den Großteil des Oberarm-Umfangs aus. Ist er straff, wirkt der ganze Arm definiert.

© Getty Images

So geht’s: Setzen Sie sich an die Kante eines stabilen Stuhls und stützen Sie sich mit den Händen ab. Wandern Sie mit den Füßen nach vorne, bis der Po in der Luft schwebt. Beugen und strecken Sie die Arme nun langsam.

Effekt: Maximale Straffung der Hinterseite

2. Klassische Liegestütz: Das Allround-Talent

Liegestütze sind hart, aber unschlagbar effektiv für Arme, Brust und den gesamten Rumpf.

© Getty Images

So geht’s: Achten Sie auf eine gerade Linie von Kopf bis Fuß. Wenn es zu schwer ist, setzen Sie die Knie auf (Frauen-Liegestütz).

Achten Sie auf eine gerade Linie von Kopf bis Fuß. Wenn es zu schwer ist, setzen Sie die Knie auf (Frauen-Liegestütz). Wichtig: Bauch und Po fest anspannen, um den Rücken zu schützen!

3. Bizeps-Curls: Straffung mit Haushalts-Tricks

Für einen wohlgeformten Bizeps brauchen Sie keine Profi-Hanteln.

© Getty Images

Der Trick: Schnappen Sie sich zwei 1-Liter-Plastikwasserflaschen. Stehen Sie aufrecht und beugen Sie die Arme abwechselnd Richtung Schulter.

Schnappen Sie sich zwei 1-Liter-Plastikwasserflaschen. Stehen Sie aufrecht und beugen Sie die Arme abwechselnd Richtung Schulter. Profi-Tipp: Die Ellbogen bleiben dabei fest am Körper fixiert, um die Kraft isoliert aus dem Oberarm zu holen.

4. Überkopf-Strecken: Tschüss, schlaffe Haut!

Diese Übung isoliert den Trizeps perfekt und sorgt für eine schöne Definition.

© Getty Images

So geht’s: Nehmen Sie eine schwere Wasserflasche (oder eine 2–5 kg Hantel) in beide Hände. Strecken Sie die Arme über den Kopf und lassen Sie das Gewicht langsam hinter den Nacken sinken. Dann wieder kontrolliert nach oben drücken.

5. Der „Vogel“: Kraftausdauer für feine Definition

Diese Übung sieht leicht aus, brennt aber nach kurzer Zeit ordentlich - genau das, was wir wollen!

© Getty Images

So geht’s: Stellen Sie sich hüftbreit hin. Strecken Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe aus (Handflächen zeigen nach unten). Machen Sie nun für 1 bis 2 Minuten ganz kleine, schnelle Kreise.

Stellen Sie sich hüftbreit hin. Strecken Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe aus (Handflächen zeigen nach unten). Machen Sie nun für 1 bis 2 Minuten ganz kleine, schnelle Kreise. Achtung: Lassen Sie die Schultern locker und ziehen Sie diese nicht zu den Ohren!

Viel Spaß beim Trainieren!