Speck-weg-Frühling: Bei diesen Outdoor-Sportarten purzeln die Kilos

Endlich zeigt sich die Sonne! Wer jetzt den inneren Schweinehund im Wohnzimmer lässt und nach draußen stürmt, wird mit einer Traumfigur belohnt. Wir verraten, welche Sportarten im Freien wahre Kalorienfresser sind.

Der Winter war lang, die Couch gemütlich und die Kekse verdammt lecker. Doch damit ist jetzt Schluss! Wenn die ersten Knospen sprießen, gibt es keine Ausrede mehr. Das Beste daran: Outdoor-Sport ist nicht nur ein Fatburner-Turbo, sondern dank frischem Sauerstoff auch ein echter Stimmungsaufheller gegen Frühjahrsmüdigkeit.

© Getty Images

Die Top-Kalorienfresser im Check

Je nach Intensität verwandeln diese Frühlings-Klassiker Ihren Körper in ein Kraftwerk. Hier erfahren Sie, wie viel Sie pro Stunde wirklich verbrennen:

Wandern: Unterschätzen Sie den Berg nicht! Eine Stunde strammes Wandern im Gelände verbrennt zwischen 350 und 550 Kalorien.

Unterschätzen Sie den Berg nicht! Eine Stunde strammes Wandern im Gelände verbrennt zwischen 350 und 550 Kalorien. Inlineskaten: Perfekt für straffe Beine - In einer Stunde rollen Sie bis zu 400 bis 600 Kalorien einfach weg.

Perfekt für straffe Beine - In einer Stunde rollen Sie bis zu 400 bis 600 Kalorien einfach weg. Nordic Walking: Wer die Stöcke richtig einsetzt, trainiert 90 % der Muskeln. Das Ergebnis: Rund 450 Kalorien pro Stunde und extrem gelenkschonend.

Wer die Stöcke richtig einsetzt, trainiert 90 % der Muskeln. Das Ergebnis: Rund 450 Kalorien pro Stunde und extrem gelenkschonend. Radfahren: Ein flotter Ausflug ins Grüne lässt die Pfunde purzeln. Bei moderatem Tempo verbrennen Sie ca. 500 Kalorien, bei Sprints deutlich mehr.

Ein flotter Ausflug ins Grüne lässt die Pfunde purzeln. Bei moderatem Tempo verbrennen Sie ca. 500 Kalorien, bei Sprints deutlich mehr. Joggen: Nichts schlägt den Klassiker. Wer eine Stunde durch den Park läuft, kann stolze 600 bis 800 Kalorien vom Konto streichen.

Warum "Draußen" besser ist als "Drinnen"

Wissenschaftliche Studien zeigen: Wer im Freien trainiert, hält länger durch! Der wechselnde Untergrund beim Laufen oder der Windwiderstand beim Radeln fordern den Körper viel mehr als das monotone Laufband im stickigen Fitnesscenter. Zudem tanken Sie wertvolles Vitamin D, das die Fettverbrennung zusätzlich ankurbelt.

© Getty Images

3 Profi-Tipps für den Start

Zwiebel-Look: Auch wenn die Sonne lacht, ist der Wind oft noch kühl. Tragen Sie mehrere dünne Schichten Funktionskleidung.

Auch wenn die Sonne lacht, ist der Wind oft noch kühl. Tragen Sie mehrere dünne Schichten Funktionskleidung. Sonnenschutz nicht vergessen : Die Frühlingssonne wird oft unterschätzt - die Nase dankt es Ihnen!

: Die Frühlingssonne wird oft unterschätzt - die Nase dankt es Ihnen! Trinken: Auch wenn Sie weniger schwitzen als im Hochsommer, braucht Ihr Stoffwechsel Wasser, um auf Hochtouren zu laufen.

Rein in die Sportschuhe und raus an die Luft!