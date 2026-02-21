21.2.2026 – 27.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (21.2.2026 – 27.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus weckt romantische Sehnsüchte, Träume und Realität sind aber zweierlei. Sie sollten sich zu nichts hinreißen lassen, das Sie bereuen könnten.
- Gesundheit: Konzentration ist das Gebot der Stunde, auch wenn Sie bis Mittwoch über ausreichend Energie verfügen.
- Beruf: Verhandlungen könnten sich etwas mühsam gestalten. Ein Schritt zurück wäre nun sinnvoller.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus und Jupiter sind Ihnen gewogen, nur Mars sorgt immer noch für Unruhe. Nehmen Sie sich bis Montag und ab Donnerstag endlich mal Zeit zum Reden!
- Gesundheit: Bewusste Entspannung ist immer noch am wichtigsten. Aber Ihre Formkurve steigt bereits zusehends an.
- Beruf: Arrangieren Sie sich erst mal bis Mittwoch! Ab Donnerstag lässt sich schon mehr erreichen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Eine schwierige Phase, die sehr viel Feingefühl, Verständnis und Geduld verlangt. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Haltung selbstkritisch zu überdenken!
- Gesundheit: Schützen Sie sich besser gegen Erkältungen und Infekte! Und muten Sie Ihren Nerven etwas weniger zu!
- Beruf: Diplomatisch und nachgiebig, statt kämpferisch! Strecken Sie sich erst mal nach der Decke!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Es kommt auf die richtige Distanz an: Reden Sie mit Ihrem Herzblatt in Ruhe darüber. Dann könnte es ab Donnerstag umso inniger und romantischer werden.
- Gesundheit: Immer noch eine sehr gute Phase für Schönheitsmaßnahmen. Sie sind aber auch mental sehr gut in Form.
- Beruf: Sehr gute Karten ab Donnerstag. Lassen Sie wichtige Entscheidungen trotzdem noch reifen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Die Mars-Opposition sorgt immer noch für Unruhe. Bewahren Sie Geduld und gehen Sie mit Ihrem Gegenüber sehr behutsam, einfühlsam und verständnisvoll um!
- Gesundheit: Der Stress nimmt immer wieder überhand. Legen Sie öfter Pausen ein, schonen Sie Herz und Kreislauf!
- Beruf: Geduldige, sorgfältige Planung ist jetzt am wichtigsten. Holen Sie mehr Informationen ein!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sonntag und Montag sind gute Tage für eine achtsame Annäherung. Mit viel Feingefühl auch Donnerstag und Freitag. Mehr Abstand am Dienstag und Mittwoch!
- Gesundheit: Sie sollten sich mehr Zeit für Ihre Schönheit nehmen. Und Ihren Nerven viel mehr Ruhephasen gönnen.
- Beruf: Hören Sie in finanziellen Fragen auf andere und bemühen Sie sich mehr um gutes Teamwork!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Nehmen Sie sich in Ihren Ansprüchen lieber etwas zurück und mehr Rücksicht auf die Gefühlslage Ihres Gegenübers! Vor allem am Donnerstag und Freitag.
- Gesundheit: Saturn empfiehlt Ihnen dringend, mit Ihren Energien Maß zu halten und Ihr Pensum einzuschränken.
- Beruf: Schließen Sie wichtige Vorhaben kompromissbereit bis Mittwoch ab! Danach nichts überstürzen!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bis Mittwoch heißt es einfach kühlen Kopf bewahren und Konfrontationen vermeiden. Am Donnerstag und Freitag steigen Ihre Erfolgsaussichten deutlich an.
- Gesundheit: Mental sind Sie gut in Form, bis Mittwoch kann es aber sehr stressig werden. Lieber zurückschalten!
- Beruf: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und planen Sie lieber langfristig und nachhaltig!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Dienstag und Mittwoch könnten kritische Tage werden: Üben Sie sich in Zurückhaltung und lassen Sie sich nicht zu emotionalen Entscheidungen verleiten!
- Gesundheit: Sie sind nervlich überlastet und das beeinträchtigt auch Ihre Abwehrkräfte. Treten Sie etwas kürzer!
- Beruf: Alles zu seiner Zeit! Gedulden Sie sich erst mal und schwimmen Sie einfach mit dem Strom!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Sonntag und Montag sind gut Tage, um den Zusammenhalt zu festigen. Singles sollten sich da verabreden. Nur nicht zu cool, man braucht viel Feingefühl.
- Gesundheit: Gute Energien bis Mittwoch. Am Donnerstag und Freitag sollten Sie aber ein bisschen zurückschalten.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen lieber noch zu und gehen Sie auf Nummer sicher!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: In die Offensive zu gehen, ist der falsche Ansatz. Nehmen Sie sich viel Zeit zum Zuhören und schaffen Sie zunächst einmal eine tiefe Vertrauensbasis!
- Gesundheit: Auch wenn Sie immer noch sehr viel Energie haben, sollten Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken nehmen.
- Beruf: Ab Donnerstag ist Merkur rückläufig. Was bis dahin nicht geschafft ist, sollte noch reifen.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Seien Sie am Dienstag und Mittwoch toleranter und verständnisvoller, dann dürfen Sie sich ab Donnerstag auf umso mehr liebevolle Zuwendung freuen.
- Gesundheit: Schauen Sie gut auf Ihre Atemwege und wappnen Sie sich daher möglichst nachhaltig gegen Erkältungen!
- Beruf: Diplomatischer in finanziellen Fragen! Kompromissbereitschaft und Geduld lohnen sich.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90