21.2.2026 – 27.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Astro-Woche

21.2.2026 – 27.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

21.02.26, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (21.2.2026 – 27.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Venus weckt romantische Sehnsüchte, Träume und Realität sind aber zweierlei. Sie sollten sich zu nichts hinreißen lassen, das Sie bereuen könnten.
  • Gesundheit: Konzentration ist das Gebot der Stunde, auch wenn Sie bis Mittwoch über ausreichend Energie verfügen.
  • Beruf: Verhandlungen könnten sich etwas mühsam gestalten. Ein Schritt zurück wäre nun sinnvoller.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Venus und Jupiter sind Ihnen gewogen, nur Mars sorgt immer noch für Unruhe. Nehmen Sie sich bis Montag und ab Donnerstag endlich mal Zeit zum Reden!
  • Gesundheit: Bewusste Entspannung ist immer noch am wichtigsten. Aber Ihre Formkurve steigt bereits zusehends an.
  • Beruf: Arrangieren Sie sich erst mal bis Mittwoch! Ab Donnerstag lässt sich schon mehr erreichen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Eine schwierige Phase, die sehr viel Feingefühl, Verständnis und Geduld verlangt. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Haltung selbstkritisch zu überdenken!
  • Gesundheit: Schützen Sie sich besser gegen Erkältungen und Infekte! Und muten Sie Ihren Nerven etwas weniger zu!
  • Beruf: Diplomatisch und nachgiebig, statt kämpferisch! Strecken Sie sich erst mal nach der Decke!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Es kommt auf die richtige Distanz an: Reden Sie mit Ihrem Herzblatt in Ruhe darüber. Dann könnte es ab Donnerstag umso inniger und romantischer werden.
  • Gesundheit: Immer noch eine sehr gute Phase für Schönheitsmaßnahmen. Sie sind aber auch mental sehr gut in Form.
  • Beruf: Sehr gute Karten ab Donnerstag. Lassen Sie wichtige Entscheidungen trotzdem noch reifen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Die Mars-Opposition sorgt immer noch für Unruhe. Bewahren Sie Geduld und gehen Sie mit Ihrem Gegenüber sehr behutsam, einfühlsam und verständnisvoll um!
  • Gesundheit: Der Stress nimmt immer wieder überhand. Legen Sie öfter Pausen ein, schonen Sie Herz und Kreislauf!
  • Beruf: Geduldige, sorgfältige Planung ist jetzt am wichtigsten. Holen Sie mehr Informationen ein!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Sonntag und Montag sind gute Tage für eine achtsame Annäherung. Mit viel Feingefühl auch Donnerstag und Freitag. Mehr Abstand am Dienstag und Mittwoch!
  • Gesundheit: Sie sollten sich mehr Zeit für Ihre Schönheit nehmen. Und Ihren Nerven viel mehr Ruhephasen gönnen.
  • Beruf: Hören Sie in finanziellen Fragen auf andere und bemühen Sie sich mehr um gutes Teamwork!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Nehmen Sie sich in Ihren Ansprüchen lieber etwas zurück und mehr Rücksicht auf die Gefühlslage Ihres Gegenübers! Vor allem am Donnerstag und Freitag.
  • Gesundheit: Saturn empfiehlt Ihnen dringend, mit Ihren Energien Maß zu halten und Ihr Pensum einzuschränken.
  • Beruf: Schließen Sie wichtige Vorhaben kompromissbereit bis Mittwoch ab! Danach nichts überstürzen!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Bis Mittwoch heißt es einfach kühlen Kopf bewahren und Konfrontationen vermeiden. Am Donnerstag und Freitag steigen Ihre Erfolgsaussichten deutlich an.
  • Gesundheit: Mental sind Sie gut in Form, bis Mittwoch kann es aber sehr stressig werden. Lieber zurückschalten!
  • Beruf: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und planen Sie lieber langfristig und nachhaltig!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Dienstag und Mittwoch könnten kritische Tage werden: Üben Sie sich in Zurückhaltung und lassen Sie sich nicht zu emotionalen Entscheidungen verleiten!
  • Gesundheit: Sie sind nervlich überlastet und das beeinträchtigt auch Ihre Abwehrkräfte. Treten Sie etwas kürzer!
  • Beruf: Alles zu seiner Zeit! Gedulden Sie sich erst mal und schwimmen Sie einfach mit dem Strom!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Sonntag und Montag sind gut Tage, um den Zusammenhalt zu festigen. Singles sollten sich da verabreden. Nur nicht zu cool, man braucht viel Feingefühl.
  • Gesundheit: Gute Energien bis Mittwoch. Am Donnerstag und Freitag sollten Sie aber ein bisschen zurückschalten.
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen lieber noch zu und gehen Sie auf Nummer sicher!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: In die Offensive zu gehen, ist der falsche Ansatz. Nehmen Sie sich viel Zeit zum Zuhören und schaffen Sie zunächst einmal eine tiefe Vertrauensbasis!
  • Gesundheit: Auch wenn Sie immer noch sehr viel Energie haben, sollten Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken nehmen.
  • Beruf: Ab Donnerstag ist Merkur rückläufig. Was bis dahin nicht geschafft ist, sollte noch reifen.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Seien Sie am Dienstag und Mittwoch toleranter und verständnisvoller, dann dürfen Sie sich ab Donnerstag auf umso mehr liebevolle Zuwendung freuen.
  • Gesundheit: Schauen Sie gut auf Ihre Atemwege und wappnen Sie sich daher möglichst nachhaltig gegen Erkältungen!
  • Beruf: Diplomatischer in finanziellen Fragen! Kompromissbereitschaft und Geduld lohnen sich.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

