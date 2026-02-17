Iran schießt Raketen auf Straße von Hormus

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Der Iran führt dort gerade eine Militärübung durch. Dabei schickte das Mullah-Regime offenbar eine militärische Drohung in Richtung USA.

Iran. Der Iran hat offenbar Raketen auf die Straße von Hormus gefeuert. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf eine staatliche iranische Nachrichtenagentur. Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman ist eine der wichtigsten Öl-Schifffahrtsrouten. Gestern hat das iranische Militär eine große Übung in der Straße von Hormus gestartet. Die Raketen seien im Rahmen eines Manövers vom Festland und der Küste abgefeuert worden, heißt es von der Nachrichtenagentur Tasnim. Sie hätten ihre Ziele erreicht.

Das iranische Staatsoberhaupt Ali Chamenei drohte indes den USA via Plattform X: "Die Amerikaner sagen ständig, sie hätten einen Flugzeugträger in Richtung Iran entsandt. Nun gut, ein Flugzeugträger ist natürlich ein gefährliches Gerät, aber gefährlicher als ein Flugzeugträger ist jene Waffe, die ihn auf den Meeresgrund schicken kann."

Die USA haben einen großen Marineverband, darunter auch zwei Flugzeugträger, in ‌der Region zusammengezogen. Zudem hat heute in Genf eine zweite Verhandlungsrunde im Atomstreit zwischen dem Iran und den USA gestartet.